Le prochain film Superman, qui n'est plus sous-titré Legacy, est en tournage dans la ville de Cleveland. Un plateau en plein air qui permet à tous les habitants d'apercevoir les différents personnages du long-métrage. C'est de cette manière qu'on a eu une première image de Clark Kent tandis que d'autres photos volées ont montré à nouveau Mr Terrific joué par Edi Gathegi, Hawgirl incarnée par Isabela Merced, et Guy « Green Lantern » Gardner qui est campé par Nathan Fillion. Attention spoiler !!!!

Des leaks qui spoilent méchamment le nouveau film Superman ?

Superman ne sort que le 9 juillet 2025 en salles, soit dans plus d'un an. Une longue période pendant laquelle tout est possible, y compris se faire spoiler méchamment. Et justement, après les nouveaux leaks, les spectateurs ont peur d'avoir découvert des choses qui auraient dû rester secrètes. Attention spoiler !!!!

Dans une vidéo partagée sur la Toile, on peut voir Mr Terrific avec des friandises pour chien. Ce qui a conduit certains à théoriser sur la présence de Krypto dans Superman. Une version à quatre pattes du super-héros, qui apparaît dans le numéro 210 d'Adventure Comics. De plus, il semblerait que Brainiac ait été confirmé par les clichés qui circulent, faisant de lui le méchant du prochain film. Que ces éléments soient vrais ou non, ça n'a pas d'importance, sauf si vous voulez garder absolument tout effet de surprise. Car selon James Gunn, le réalisateur de Superman, il n'y a pas eu de spoiler majeur qui pourrait gâcher le long-métrage avant sa sortie. Voici sa réponse adressée à l'un des fans inquiets :

« Superman n'a donc pas été irrémédiablement spoilé à cause des leaks du tournage ? Pas même un peu. Je ne tournerai jamais un gros spoiler à l'extérieur en plein ville » explique James Gunn sur Threads. Le cinéaste se montre donc rassurant en promettant de ne pas faire n'importe quoi.