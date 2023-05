Superman s'apprêterait-il à faire son grand retour dans le monde du jeu vidéo ? Depuis Superman Returns en 2006, le kryptonien a depuis partagé l’affiche avec plusieurs de ses camarades. Il campera le rôle du grand méchant dans Suicide Squad Kill the Justice League l’année prochaine, mais le patron de Warner Bros Discovery ravive les espoirs. Pourrait-on enfin voir un jeu en monde ouvert débarquer ?

Les futurs jeux vidéo DC connectés au films

Warner Bros a de grands projets côté jeu vidéo. Après la sortie de Suicide Squad, repoussée à 2024, les prochains jeux DC serviront vraisemblablement à accompagner le nouveau DCU. C’est en tout cas ce qu’avaient affirmé James Gunn et Peter Safran, nouvelles têtes pensantes de l’univers étendu, qui souhaitent garder une cohérence à travers les différents médias afin de garder les mêmes acteurs constamment. Une déclaration qui avait fait couler beaucoup d’encre et qui avait conduit à une levée de boucliers des développeurs pour qui cette stratégie s’apparente à un cauchemar. Et pourtant, elle serait bien en marche. David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery s’est félicité du succès d’Hogwarts Legacy le prenant en exemple pour les futurs projets vidéoludiques de la marque. C’est selon lui une licence forte, qui pourrait s’adapter aussi bien en films qu’en jeux à l’avenir, tout comme Superman Legacy.

Nous avons une excellente activité dans le domaine du jeu vidéo avec 11 studios différents et avec un réel talent. Mais le facteur différenciateur pour nous, en tant qu’entreprise, c’est que nous possédons les licences. C’est nous qui les développons et dans certains cas nous pourrions choisir de les développer en collaboration avec un studio externe. Nous sommes la seule entreprise du divertissement qui possède les licences, que ce soient le DCU, Harry Potter, Game of Thrones… tout le contenu que l’on possède c’est à nous de le déployer. Je pense que c’est particulièrement intéressant stratégiquement parlant. [...] Le fait qu’on les possède sera très important à l’avenir, à mesure que la technologie évolue et compte tenu du temps passé par les gens dans les jeux vidéo. [...] Ces univers seront très rentables à l'avenir.

Vers un Superman en monde ouvert ?

Grossièrement résumé, l’idée serait de permettre aux spectateurs et aux joueurs de continuer à explorer l’univers et les mondes des licences Warner Bros. Le patron prend plus particulièrement en exemple le film qui lancera le nouveau DCU. « Il se peut que dans les prochaines années nous lançons un film Superman et que les gens passent plus de temps, et qu’il y ait plus d’économies, dans le monde et l’univers de Superman. »

Un jeu vidéo Superman a donc été teasé et il alimente déjà les rêves les plus fous des fans du kryptonien. Depuis des années, ils réclament une adaptation en monde ouvert comme ce qu’Insomniac Games a pu faire avec Marvel’s Spider-Man. Rien n’est confirmé à ce stade, mais le héros emblématique de DC pourrait signer son grand retour en solo dans l’univers du jeu vidéo. En attendant, on le retrouvera corrompu et dans le rôle du grand méchant dans Suicide Squad Kill the Justice League le 2 février 2024.