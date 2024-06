Maintenant que l’E3 n’est plus, c’est vers le Summer Game Fest 2024 que les joueurs trouvent leur rendez-vous de l’été pour découvrir de quoi sera fait l’avenir du jeu vidéo. Voici tout ce qu’il faut savoir sur sa grande cérémonie d’ouverture : date, heures et jeux confirmés, attendus, rumeurs et autres prédictions.

Un peu en avance sur le programme, c’est en réalité PlayStation qui a ouvert le bal des annonces de jeux vidéo estivales avec son State of Play. Mais c’est bien avec cette cérémonie d’ouverture que se lance officiellement le Summer Game Fest 2024 organisé notamment par Geoff Keighley. L’événement devrait être riche en présentations, même si son heure de diffusion chez nous sera fatalement tardive. Nous vous proposons donc un récap avant le lancement des hostilités pour vous tenir au fait de l’actualité sur la de facto nouvelle grand-messe vidéoludique immanquable de l’été.

Un programme chargé qui s'annonce pour le Summer Game Fest 2024. © Summer Game Fest

Le festival va bientôt commencer, et de nombreux grands noms de l’industrie du jeu vidéo répondront présents pour nous annoncer leurs futurs projets, qu’ils soient déjà connus ou à l’occasion de traditionnelles World Premiere. Du 7 au 10 juin, ce sont en tout pas moins de 11 conférences qui vont se succéder. Celle qui nous intéresse ici est bien sûr la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest, toujours avec Geoff Keighley en guise de chef d’orchestre.

Celle-ci se tiendra précisément le 7 juin à 23 heures et devrait durer environ deux heures. Une diffusion beaucoup plus tardive que celle de l’année dernière, qui avait débuté à 21 heures. Elle sera suivie à 1 heure du matin le lendemain du Day of the Devs 2024, qui reviendra en détail sur certaines annonces de la conférence précédente, puis du Devolver Direct à 2 heures du matin. Des horaires peu idéaux pour le public européen, bien malheureusement. Si toutefois vous êtes désireux d’y assister, rendez-vous sur les chaînes Twitch et YouTube officielles des Game Awards. Vous devriez également pouvoir vous tenir informés sur les réseaux sociaux de l’événement. Enfin, nous serons bien évidemment sur le pont pour couvrir la chose en direct et partager tout cela avec vous !

À quoi s’attendre pour l’ouverture du Summer Game Fest 2024 ?

Au long de ces deux heures, la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest 2024 devrait donc nous régaler de présentations en tous genres pour voir de quoi sera faite l’industrie du jeu vidéo de demain. Geoff Keighley a prévenu en amont : l’édition de cette année devrait être plus sage en annonces explosives. Quand bien même nous savons avec certitude que certains titres feront leur apparition, d’autres rumeurs restent à confirmer, et nous ne sommes pas à l’abri de belles découvertes. Voyons tout cela ensemble avant d’en avoir le cœur net ce soir.

Batman, Dragon Ball, Monster Hunter… les jeux confirmés du Summer Game Fest 2024

Car il n'y a jamais assez de Monster Hunter Wilds dans le Summer Game Fest. © Capcom

Si leur présence ne sera pas une surprise, les nombreux jeux confirmés qui se montreront lors de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest 2024 devraient malgré tout assurer le spectacle. Les fans du Chevalier Noir pourront notamment en apprendre plus sur Batman: Arkham Shadow, le nouveau jeu de la licence Arkham neuf ans après le dernier opus de Rocksteady. Celui-ci sera cependant exclusif au casque VR Meta Quest 3. Un autre studio occidental a confirmé sa présence : 2K. Celui-ci nous présentera « la prochaine itération de l’une de ses plus grandes et populaires franchises ». Reste maintenant à voir s’il s’agira de BioShock 4, Borderlands 4, ou Mafia 4. Remedy Entertainment reviendra par ailleurs nous faire peur avec l’annonce du prochain DLC de l’excellent Alan Wake 2. Enfin, nous pourrons revoir la claque que sera Kingdom Come Deliverance 2 de Warhorse Studios, à dos de cheval dans une armure rutilante.

L’extrêmement attendu Dragon Ball: Sparking! Zero se joindra également au combat et nous régalera d’un trailer pêchu comme on peut s’y attendre du fantastique univers du regretté Akira Toriyama, avec éventuellement une précision quant à sa date de sortie. En parlant de combats dantesques, Capcom nous proposera un nouveau trailer de Monster Hunter Wilds, après une présentation qui a fait sensation lors du State of Play. Pour rester sur les studios japonais, ATLUS (Persona) nous reviendra avec du nouveau pour Metaphor: ReFantazio, sa toute nouvelle licence.

Les studios chinois seront aussi à l’honneur lors du Summer Game Fest 2024, avec notamment le très surveillé Black Myth Wukong de Game Science, qui va encore nous asséner une claque dans son voyage vers l’ouest avant sa sortie le 20 août. Phantom Blade 0, un autre action-RPG prometteur de S-GAME, se joindra à la fête. Enfin, le concurrent d'Overwatch 2 qu'est Marvel Rivals de NetEase fera venir le MCU dans la cérémonie, après avoir déjà eu droit à une tribune lors du State of Play.

Du nouveau pour des jeux plus modestes mais tout aussi populaires

Il n’y en aura bien sûr pas que pour les jeux AAA lors du Summer Game Fest 2024. D’autres plus petits studios ont confirmé leur présence à la cérémonie d’ouverture. On pense notamment à Palworld de Pocket Pair, qui devrait en profiter pour nous présenter de nouvelles fonctionnalités particulièrement attendues pour son jeu de survie et ses Poké… Pals. Même constat pour la prochaine mise à jour de Honkai Star Rail de miHoYo Studios. Les amateurs de MMO coréens pourront également découvrir la date de sortie de The First Descendant, un looter-shooter à la troisième personne typé SF au gameplay agréablement nerveux développé par Nexon. En parlant de MMO, l’impressionnant Dune Awakening de Funcom viendra encore nous époustoufler par sa représentation d’Arrakis.

Du côté des studios indépendants, nous aurons droit à du nouveau pour Hyper Light Breaker, le nouveau jeu à la direction artistique unique propre à Heart Machine. Le magnifique Neva de Nomada Studio viendra enfin nous enchanter en compagnie de son loup majestueux avec du gameplay.

Metal Gear Solid 3, Tomb Raider, Silksong… les jeux pressentis et les rumeurs

Le retour tant attendu de Lara Croft officialisé durant le Summer Game Fest ? © Crystal Dynamics

Mais il ne s’agit là que de la partie visible de l’iceberg. Deux heures durant, la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest 2024 ne devrait pas manquer de belles surprises. Entre jeux pressentis et rumeurs, voici ce à quoi nous devrions nous attendre. Des licences occidentales de grand renom pourraient faire une apparition remarquée, comme le prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics, ou encore Marathon, le FPS qui a fait connaître Bungie à ses débuts dans une version remise au goût du jour. Au grand dam des fans de Rockstar Games, GTA 6 ne sera malheureusement pas de la partie, à moins d’une totale et pour le coup fort bienvenue surprise. Il en sera a priori malheureusement de même pour Judas, l'intrigant nouveau jeu de Ken Levine (BioShock) et le très surveillé The Wolf Among Us 2, marquant le retour du talentueux studio Telltale Games.

Du côté du Japon, il y a également du beau monde que l’on attend au tournant. Outre Monster Hunter Wilds, Capcom pourrait en profiter pour annoncer Resident Evil 9 ou le Remake de Code Veronica / Resident Evil 0. Nous aimerions par ailleurs avoir des nouvelles du bien mystérieux Pragmata, ou encore d’une licence inédite connue seulement pour l’heure sous le nom de The Descendants. Le très attendu Metal Gear Solid 3 Remake serait également un candidat de choix, avec un Big Boss plus beau et couvert de boue que jamais grâce à l’Unreal Engine 5.

Puisque l’on parle d’un jeu à l'origine de Kojima, et compte tenu de la profonde amitié que Geoff Keighley entretient avec cette icône absolue de l'industrie, nous pourrions en apprendre plus sur Death Stranding 2, OD, l'OVNI développé en partenariat avec Xbox ou encore Physint, le prochain jeu d’infiltration à la Metal Gear qui ne dit pas son nom. Square Enix ne faisant pas partie des partenaires de l'événement, il paraît malheureusement très peu probable que nous entendions parler de Kingdom Hearts 4 ou d'un Final Fantasy comme le Remake de FF9. Mais l'espoir fait vivre, comme on dit.

Enfin, pour reprendre le parallèle avec les jeux confirmés issus de studios plus modestes ou indépendants, impossible de ne pas mentionner un certain et diablement attendu Hollow Knight Silksong de Team Cherry. Après avoir brillé par son absence pendant de trop longues années, Hornet viendra-t-elle voler la vedette à tout le monde et assurer le spectacle lors du Summer Game Fest 2024 ? À moins que la chose n’ait lieu lors de la conférence Xbox prévue le 9 juin ? Les paris sont ouverts. De même, l’exubérant Josef Fares, directeur de Hazelight Studios, pourrait en profiter pour annoncer avec la fougue qu’on lui connaît le titre qui succèdera à It Takes Two, sacré jeu de l’année 2022 aux Game Awards.

L'ombre de Silksong continue de planer avec une attente irrépressible. © Team Cherry

Les adaptations de jeux vidéo au cœur du Summer Game Fest 2024 ?

Les adaptations de jeux vidéo seront-elles les autres stars de l'événement ? © Fortiche Productions

C’est désormais un fait bien établi : les adaptations de jeux vidéo en films/séries sont depuis quelque temps une formule particulièrement payante. Arcane, Cyberpunk Edgerunners, Fallout, The Last of Us ou encore les films Sonic et Super Mario nous l’ont prouvé avec panache. La cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest 2024 devrait donc en profiter pour mettre en avant les prochaines productions à surveiller dans le domaine.

À ce titre, la série animée Among Us a déjà confirmé sa présence à l’événement. Elle pourrait ne pas être la seule. Il est pressenti que Sonic 3, qui mettra en vedette le très populaire Shadow, en profitera pour présenter un nouveau trailer. Pour rester sur les films, celui de Borderlands devrait également être de la fête. Avec une telle perspective en tête, il serait probable que le fameux retour encore gardé secret d’une licence iconique de 2K prenne bien la forme de Borderlands 4. La très attendue saison 2 d'Arcane du talentueux studio Fortiche pourrait également venir nous asséner une sublime claque.

Les adaptations attendues à venir ne manquent pas. Entre une fois encore Tomb Raider, mais aussi God of War, Horizon et bien d’autres, nous pourrions avoir droit à quelques belles surprises lors du Summer Game Fest 2024. Et pourquoi pas, soyons fous, un premier aperçu du film Zelda en live-action ?

Voilà un assez large aperçu des annonces confirmées et présumées à venir pour la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest 2024. Et vous, que voudriez-vous voir ou revoir dans cette conférence lançant officiellement la nouvelle grand-messe estivale immanquable du jeu vidéo ?