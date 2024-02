Sonic revient à fond la caisse et il le fait savoir. Un teaser énigmatique vient faire monter la sauce pour l'un des plus gros projets de la licence.

Le hérisson bleu a la grande forme. Après un petit passage à vide, Sonic a repris du poil (bleu) de la bête. La mascotte de Sega a enfilé ses baskettes et a fini par prendre le taureau par les cornes. Déjà, côté jeux vidéo, il s’est offert une seconde jeunesse avec Sonic Frontier. Si le jeu a divisé, il n’en reste pas moins un joli succès. On a aussi eu le droit à un petit retour aux sources avec Sonic Superstars notamment. Un prochain gros jeu est également attendu, fraîchement annoncé au dernier State of Play.

Sonic revient faire le beau cette année !

Mais c’est surtout au cinéma que Sonic a brillé ces dernières années, avec deux films à succès, et ce n’est clairement pas fini. Le prochain gros projet de la licence, Sonic 3 arrive et commence doucement à faire monter la sauce le jour du trentième anniversaire du troisième jeu de la série justement. Coïncidence ?

En tout cas, on a enfin eu le droit à un premier vrai teasing. Alors que quelques images ont déjà fuité il y a un petit moment, dévoilant notamment Shadow, l’antagoniste qui fera face au hérisson bleu et ses nouveaux compagnons, on avait rien à se mettre sous la dent. Bon, c’est toujours le cas, on ne va pas mentir, puisqu’on a toujours aucune bande-annonce.

Mais les choses commencent à bouger puisque le compte X officiel vient de publier un premier teaser pour son film Sonic 3. Une très brève vidéo dans laquelle on ne voit pas grand chose si ce n’est le nouveau logo du film, représentant Sonic et Shadow accompagné d’un ricanement sinistre du Dr Eggman, toujours campé par Jim Carrey. Le film Sonic 3 est toujours attendu pour le mois de décembre 2024, une première date était fixée au 18, mais dans la mesure où ce n'est pas précisé dans ce nouveau trailer, ça a pu changer en cours de route.