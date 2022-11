En attendant la sortie de sa saison 5, Stranger Things va revenir dans un format bien spécial et immersif. Un projet qui ne met pas avant la petite bande d'Hawkins.

Envie de replonger dans le monde de Stranger Things avant la saison 5 ? Netflix a annoncé un tout nouveau jeu... en réalité virtuelle dans lequel vous n'allez pas avoir le bon rôle.

Jouez un grand méchant dans Stranger Things VR

Stranger Things VR est une nouvelle adaptation vidéoludique où l'on incarne Vecna, l'antagoniste de la saison 4. Le but sera d'envahir les esprits et de provoquer des cauchemars pour se venger d'Eleven et d'Hawkins.

Incarnez Vecna dans cette nouvelle aventure de Stranger Things en VR. Devenez un explorateur de réalités inconnues en formant l'esprit de la ruche et en maitrisant le Vide. Envahissez les esprits et provoquez des cauchemars dans votre quête de vengeance contre Eleven et Hawkins.

On sait encore peu de choses sur les possibilités de gameplay ou encore la durée de vie. Toutefois, Netflix précise qu'il s'agira d'un jeu d'action et d'horreur psychologique conçu par Tender Claws (Virtual Virtual Reality 2, Tempest...).

Pas de date de sortie mais une fenêtre, ce sera disponible à l'hiver 2023 sur les « principales plateformes de réalité virtuelle ». À confirmer, mais les casques Meta Quest 2 et le futur PSVR 2 devraient accueillir tous les deux ce nouveau titre dérivé de la série TV.