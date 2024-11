Stellar Blade a été l'un des plus gros cartons PS5 de cette première moitié de l'année avec Helldivers 2. Face au succès, une suite est soupçonnée d'être déjà en chantier, et ça n'étonnerait pas grand monde. Mais avant une éventuelle officialisation d'un deuxième volet, le studio Shit Up ajoute régulièrement des contenus gratuits dont des tenues supplémentaires pour Eve. La garde-robe de l'héroïne va encore s'agrandir sous peu et d'autres nouveautés sont aussi en route.

Du contenu gratuit pour Stellar Blade dont une grosse nouveauté

Un DLC NieR Automata X Stellar Blade sera disponible le 20 novembre 2024 en exclusivité sur PS5. Le contenu est encore discret sur son prix, mais on ne peut pas exclure qu'il sera peut-être payant. Par le passé, le PDG de Shit Up, Kim Hyung-tae, avait déclaré « La seule exception [aux DLC gratuits] étant que si nous créons des costumes en utilisant une licence d'une autre société, nous pourrions les commercialiser contre une rémunération ». Ce sera donc peut-être le cas.

En plus du DLC NieR, Stellar Blade accueillera à la même date le mode photo. Une fonctionnalité très attendue et promise depuis plusieurs mois, qui a pris visiblement du retard, par le studio coréen. Comme d'habitude, de nombreuses options de configuration et différents filtres seront proposés pour prendre le cliché parfait via ce mode photo. Vous pourrez notamment sélectionner la pose ou l'expression d'Eve, l'héroïne de Stellar Blade, et même décider de lui faire regarder l'objectif pour des photos encore plus réalistes.











Le mode photo en action. Crédits : Shit Up / PS Blog.

Les développeurs profitent de la sortie de ce DLC NieR pour ajouter du contenu gratuit avec quatre nouveaux costumes et un accessoire inédit dans Stellar Blade, tandis qu'une option « Sans queue de cheval » pour Eve apparaitra aussi prochainement. De plus, il y aura maintenant une synchronisation labiale dans six nouvelles langues, dont le français, les autres étant l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais et l'espagnol d'Amérique latine.

À votre camp, vous pourrez aussi choisir une chanson sur la platine. Enfin, les fonctionnalités « auto-ciblage » et « correction des balistiques » figureront dans les compétences d'exécution immédiate des ennemis. Si vous avez fait l'acquisition d'une PS5 Pro, sachez qu'une mise à jour qui rend le jeu plus beau que jamais est déjà téléchargeable dès maintenant pour Stellar Blade.







Les quatre nouveaux costumes avec la mise à jour de novembre 2024. Crédits : Shift Up / PS Blog.

Source : PlayStation Blog France.