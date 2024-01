Les sorties jeux vidéo ne devraient pas se calmer en 2024 et de gros morceaux sont attendus comme FF7 Rebirth, qui est une exclusivité PS5. Mais les joueuses et joueurs d'autres horizons - Xbox Series, Nintendo Switch ou PC - auront aussi de quoi faire. Et certains ont d'ailleurs fait part de leur intérêt pour de nombreux jeux qui doivent être lancés dès l'année prochaine, notamment sur Steam. Si vous êtes perdus dans l'immense offre vidéoludique, voici un récapitulatif de tous les titres qui font de l'œil aux utilisateurs du service de Valve, du plus populaire au moins populaire.

Le top 10 des jeux les plus attendus sur Steam en 2024

On a cité FF7 Remake 2 comme étant l'un des jeux les plus attendus de 2024, mais il y en a une ribambelle derrière à l'instar de Tekken 8, Rise of the Ronin, The Plucky Squire, Like a Dragon : Infinite Wealth, Senua's Saga : Hellblade 2, Star Wars Outlaws ou encore L'ombre de L'Arbre-Monde, l'extension du GOTY 2022 Elden Ring. Des softs désirés par une partie de la communauté, mais pas nécessairement par les joueurs et joueurs Steam. En effet, dans le classement des « Most wishlisted games » à venir, on trouve plutôt d'autres productions toutes prévues dans les prochains mois. Et oui, il y a Hollow Knight Silksong et il est même dans le trio de tête des jeux Steam les plus attendus en 2024.

#10 Nightingale

Pour commencer ce top 10 des jeux les plus souhaités par la communauté Steam, on demande Nightingale. Un jeu de survie, et d'aventure, dans un univers fantasy en pleine période victorienne. Au moins, le décor est original. Jouable en solo ou en co-op, Nightingale vous laissera explorer un monde ouvert et ses royaumes, tout en construisant votre domaine et en récoltant les ressources obligatoires pour rester en vie. Date de sortie : 22 février 2024.

#9 Enshrouded

« Le royaume d'Embervale est perdu. Dans leur avidité de pouvoir magique, vos ancêtres ont déclenché un fléau qui a ravagé le monde » tel est le synopsis d'Enshrouded. Et pour sauver ce royaume en perdition, l'alliance avec d'autres survivants - jusqu'à 16 en ligne - va être primordial. Il sera encore question de survie, de constructions qui profiteront à tous - y compris aux PNJ -, et de combats contre des boss apparemment retors. Épée, arc ou bâton magique, vous aurez le choix des armes. Date de sortie : 24 janvier 2024.

#8 The First Descendant

La communauté PC a visiblement encore soif de shooters-looters puisque The First Descendant figure dans les attentes des utilisateurs de la plateforme de Valve. Et pourtant, le jeu coopératif jusqu'à 4 ne nous a pas paru spécialement engageant pour le moment. La bêta a en effet démontré des gros défauts au niveau des quêtes, de l'ambiance et pire, du gameplay qui manque de patate. Pas de date de sortie fixée pour le moment.

#7 STALKER 2 : Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl est l'un des jeux les plus attendus sur Steam, mais aussi sur Xbox Series X|S où il sera disponible en exclu console. Un deuxième volet qui vous ramènera dans la Zone d'exclusion de Tchornobyl et qui promet encore une ambiance dantesque dans un monde plus hostile qu'auparavant. En plus des monstruosités, il faudra faire attention de ne pas succomber aux anomalies qui se produisent dans les lieux les plus dangereux. Aucune date de sortie n'a été fixée pour l'instant.

#6 Ark 2

De la survie, il y en aura également dans Ark 2, mais dans un environnement légèrement plus chaud, exotique et avec des dinosaures. Le plus gros challenge des développeurs pour cette suite, c'est la narration. Le studio Wildcard a promis une histoire plus poussée avec la participation de Baboulinet Vin Diesel. En termes de gameplay, les équipes ont également prévu d'ajouter de l'escalade libre, du parkour et des affrontements plus poussés.

#5 Frostpunk 2

Que diriez-vous d'un périple post-apocalyptique qui mettra en avant, ou pas, vos talents de gestionnaire pour sauver la population restante et la société ? Ce sera l'enjeu de Frostpunk 2 qui se déroule 30 ans après qu'un blizzard absolument glacial se soit abattu sur la Terre. D'après notre cher Camille, cette suite est bien partie pour être une « belle évolution » à défaut d'être une révolution. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée.

#4 Black Myth : Wukong

Les utilisateurs Steam sont aussi très pressés d'aller se fritter aux boss et au menu fretin de Black Myth Wukong. Un soulslike chinois qui adapte un grand classique de la littérature : La Pérégrination vers l'Ouest. Un roman qui a influencé de nombreuses personnes comme Akira Toriyama (Dragon Ball). Comme ses modèles, Black Myth Wukong offrira différentes postures de combat, des transformations et un long bâton comme Goku. Ça arrive le 20 août 2024 sur consoles et PC.

#3 Hollow Knight Silksong

L'énorme arlésienne Hollow Knight Silksong, qui fait l'objet d'un running-gag à chaque Nintendo Direct, est toujours dans le cœur des joueurs PC et consoles. Ce n'est donc pas surprenant de le voir ici, même si une date de sortie en 2024 est encore totalement incertaine. Le précédent Hollow Knight ne réinventait pas la roue du metroidvania, mais appliquait la formule avec un talent indéniable, surtout pour sa direction artistique à la Tim Burton qui était juste sublime. On ne vous apprend rien, on attend toujours une date de sortie.

#2 Manor Lords

Juste devant Hollow Knight Silksong, on a Manor Lords qui parlera certainement aux amateurs d'aventures médiévales. Il s'agit d'un jeu de stratégie où l'on incarne un seigneur médiéval, à la fin du XIVe siècle, et où l'on doit construire sa propre ville avec une grande liberté d'action. Pas de limitations à cause de grilles ou autres, c'est à vous de faire votre tambouille comme bon vous semble. Date de sortie : 16 avril 2024.

#1 Hades 2

La première place des jeux qui suscitent le plus d'intérêt pour les utilisateurs Steam est attribuée à... Hades 2 ! La suite du roguelike de Supergiant Games bat déjà des records avant sa sortie, et ça ne devrait pas changer d'ici là. Le précédent épisode Hades a été un raz-de-marée qui a asséné une claque magistrale aux fans de roguelike, mais aussi à toutes celles et ceux qui n'étaient pas familiers avec le genre. Ce sera disponible en accès anticipé sur Steam et l'Epic Games Store au deuxième trimestre 2024.

Le top 50 des jeux les plus convoités sur Steam en 2024 et 2025

Voilà pour le top 10 des jeux les plus convoités sur Steam en 2024, mais le top 50 est aussi visible grâce à SteamDB. Un classement qui répare heureusement une erreur monumentale : l'absence de survival-horror. Un genre qui nous tient particulièrement à cœur et qui est représenté ici par Silent Hill 2 Remake en 23ème position. C'est loin, mais il est au moins mentionné. Dans cette liste, on remarque également le gros plébiscite pour les différentes versions d'Homeworld 3 qui arrive le 8 mars 2024. En vrac, on relève la présence de Tekken 8, Metal Gear Solid 3 Remake, du portage PC d'Horizon Forbidden West, Persona 3 Reload ou du futur GOTY pour les amateurs de gros caminons, Euro Truck Simulator 2 - Heart of Russia.

Voici l'intégralité du top 50 :