Une nouvelle fois sur Steam, il est possible de récupérer un très bon jeu gratuitement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, vous pourrez le garder à vie.

Comme souvent, au-delà de GOG ou de l'Epic Games Store, il est possible de découvrir des jeux gratuitement et même de les garder à vie dans votre bibliothèque Steam. C'est parfait pour passer un bon moment sans débourser un seul centime. Plutôt pas mal, non ? Voici ce qu'il faut savoir sur le jeu en question.

Un jeu gratuit sur Steam, encore

Le jeu Intravenous est actuellement disponible gratuitement sur Fanatical, avec la possibilité de récupérer une clé Steam pour l'ajouter à votre bibliothèque. Cette offre est toutefois limitée dans le temps, et il est conseillé de se dépêcher pour en profiter. Intravenous est un jeu d'action-infiltration développé par le studio indépendant Roman Glebenkov. Sorti initialement en 2021, ce jeu a su attirer l'attention des joueurs grâce à son mélange de mécaniques de tir et de furtivité. Rappelant des classiques du genre tout en apportant sa propre touche unique. Le jeu propose une expérience intense où les joueurs doivent utiliser l'environnement à leur avantage. Tout en évitant les ennemis ou en les neutralisant de manière stratégique.

L'histoire du jeu tourne autour d'un personnage qui cherche à se venger après la mort de son frère. Ce qui l'amène à plonger dans un monde sombre et violent. Le joueur est libre de choisir entre une approche furtive ou une attaque plus directe. Ce qui influence directement la façon dont les missions se déroulent.

Le jeu propose un large éventail d'armes, allant des pistolets silencieux aux fusils d'assaut, chacun avec ses propres caractéristiques en termes de bruit, de puissance et de cadence de tir. La gestion des munitions et des ressources est également un aspect clé du gameplay. Les munitions sont limitées. Ce qui force les joueurs à les utiliser judicieusement et à explorer les environnements pour trouver des recharges ou des armes supplémentaires. Le choix entre conserver ses balles pour des situations critiques ou les utiliser pour éliminer rapidement une menace immédiate ajoute une dimension stratégique au jeu.

Comment obtenir Intravenous gratuitement ?

Pour obtenir Intravenous gratuitement, il suffit de se rendre sur le site de Fanatical. Une plateforme connue pour ses offres de jeux à prix réduits et ses bundles attractifs. Une fois sur le site, les utilisateurs peuvent réclamer une clé Steam du jeu. Qu'ils pourront ensuite activer sur leur compte Steam. Cette offre est cependant disponible pour une durée limitée, et il est recommandé de la saisir rapidement avant qu'elle ne soit retirée. Faites vite.

Source : fanatical