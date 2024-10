Une fois de plus, Steam permet de découvrir un jeu entièrement gratuitement. Une aubaine, d'autant plus qu'il s'agit ici d'une vraie pépite qui rencontre un succès fou.

Comme très souvent, Steam permet de tester gratuitement des jeux. Une excellente occasion, vous en conviendrez, de découvrir de nouvelles choses et parfois de véritables pépites. Cette semaine, c'est encore le cas avec un FPS qui cartonne. De quoi s'agit-il exactement ?

Steam fait plaisir avec un jeu gratuit

Depuis son lancement, Straftat n’en finit plus de séduire les joueurs de tous horizons. Ce FPS gratuit cartonne sur Steam avec un impressionnant taux de satisfaction de 97%. Et pour cause : son concept est aussi simple qu'efficace. Ici, pas de longues campagnes ni de mécaniques complexes. Juste de l’action pure et des affrontements 1v1 rapides et intenses.

Dans Straftat, l’objectif est clair : vous entrez dans une arène, attrapez une arme, et tentez d’éliminer votre adversaire avant qu’il ne vous élimine. Le tout se déroule dans des parties ultra-rapides. Pas de temps pour s’ennuyer ! À peine une manche terminée que la suivante commence, avec son lot de nouvelles stratégies et de revanches possibles.

Visuellement, Straftat joue la carte de la simplicité. Son style graphique volontairement rétro et ses effets lo-fi rappellent les premiers FPS. Cette esthétique minimaliste n’est pas qu’un choix visuel : elle permet de garder toute l’attention des joueurs sur l’action. Ici, pas d’éléments de décor distrayants ni d’effets visuels extravagants. Chaque détail est conçu pour maintenir l’adrénaline au maximum.

Straftat, un jeu gratuit que vous pouvez trouver ici.

Un gros contenu malgré tout

Mais Straftat ne se contente pas d’un cadre unique. Avec plus de 70 arènes différentes, chaque duel se déroule dans un nouvel environnement : entre bâtiments industriels, temples anciens ou encore des lieux qui semblent tout droit sortis de l’univers d'un film d'horreur, chaque carte offre une ambiance unique. Cette variété renforce le dynamisme du jeu et rend chaque partie unique.

Côté arsenal, Straftat a de quoi satisfaire tous les styles de jeu. Les armes disponibles changent d’un niveau à l’autre : des mines laser aux armes de mêlée en passant par les fusils d’assaut et les mitraillettes. Ce large choix permet à chaque joueur de trouver l’arme qui lui correspond et de peaufiner sa propre stratégie en fonction de la carte.

Enfin, le succès de Straftat s’explique aussi par son modèle économique : le jeu est entièrement gratuit.

Source : Steam