On le sait, les soldes Steam sont très attendues par de nombreux joueurs car c'est bien souvent l'occasion de remplir sa bibliothèque à moindre cout. Surtout dans cette période d'inflation où l'on n'a moins l'opportunité de dépenser de l'argent dans ce loisir que l'on aime tant. Pour autant, Valve avait prévu de mettre fin aux soldes du Nouvel An lunaire. Et pourtant...

Steam rétropédale ?

Steam avait fait une annonce en septembre dernier pour expliquer vouloir mettre fin aux soldes du Nouvel An lunaire. car ceux-ci étaient notamment en conflit avec ceux d'hiver. En précisant dans le même temps que prolonger le délai entre chaque solde saisonnier Steam bénéficierait davantage à la clientèle. Mais pourtant surprise, en se connectant aujourd'hui sur la célèbre plateforme de Valve on peut voir que les soldes sont de retour pour ce fameux nouvel an lunaire.

En l'occurrence cela correspond avec une période de fête, très importante en Chine. Et quand on connait la place de plus en plus prépondérante au sein du marché du jeu vidéo des joueurs chinois, on a un début d'élément de réponse sur le retour de cette période de réductions. D'ailleurs Valve a littéralement rebaptisé ce moment clé via un visuel géant sur la page du magasin.

Le Nouvel An Chinois se fête sur Steam

En conséquence, plus de 150 éditeurs se sont réunis pour offrir une remise sur plus de 750 jeux lors de cette vente. C'est tout simplement énorme. Et on retrouve notamment de grosses réductions sur Forza Horizon 5, Death Stranding ou encore Persona 5 Royal. Bref il y a de tout, pour tout le monde. Vous pouvez retrouver la liste complète par ici avec un programme par éditeur. Avec par exemple Bandai Namco et SEGA ou bien Xbox.

Quel jeu vous intéresse au sein de la longue liste disponible ?