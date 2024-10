Comme d'habitude, les plateformes de distribution se font concurrence en offrant régulièrement des jeux, de manière définitive ou temporaire. Cette semaine, et jusqu'au 31 octobre 2024, l'Epic Games Store permet de télécharger Moving Out. À partir de cette date, c'est Ghostwire Tokyo et Witch It qui lui succéderont. En ce moment, Steam vous laisse également récupérer East Trade Tycoon Inheritance jusqu'au 22 novembre 2024. Et si vous vous êtes toujours demandés si Fallout 76 méritait ou non sa mauvaise réputation, un essai gratuit est valable jusqu'au 29 octobre prochain.

Un jeu qui tabasse jouable gratuitement sur Steam

En plus de l'essai gratuit de Fallout 76, Steam a mis en ligne une version test du très apprécié Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Un spin-off qui remet Kazuma Kiryu au centre de l'échiquier de la franchise culte Yakuza. « Ancien yakuza légendaire, Kazuma Kiryu a simulé sa propre mort et renoncé à son nom pour protéger sa famille. Il se retrouve aujourd'hui au cœur d'un conflit avec un mystérieux personnage qui tente de le faire sortir de sa cachette ». L'histoire étant tellement vaste, il vaut mieux avoir joué aux précédents, ou à minima avoir eu un récapitulatif détaillé des événements, d'autant le scénario fait le lien entre Yakuza 6, Like a Dragon (Yakuza 7) et Like a Dragon: Infinite Wealth.

Pour découvrir ce morceau qui reprend la formule originale beat'em all, Steam vous permet de jouer gratuitement pendant quatre heures à Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Outre Kazuma Kiryu, les fans vont pouvoir retrouver Daigo Dojima, Taiga Saejima ou Goro Majima qui est dans la série Prime Video Yakuza, et également dans le futur jeu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Afin de se survivre dans la baie d'Osaka, Kazuma Kiryu possède différents styles de combat qui lui seront très utiles. Si vous voulez miser sur l'agressivité, et donc sur la force, optez pour les mouvements « Yakuza ». Le style « Agent » peut faire aussi très mal en raison de la vitesse et de la précision des coups, mais également des gadgets qui permettent de faire des dégâts sur une plus large zone. Rendez-vous sur la page Steam de Like a Dragon Gaiden pour télécharger la version d'essai jusqu'au 7 novembre 2024. Les retours sont très positifs avec 96% d'avis positifs sur 6 580 évaluations.

Source : boutique Steam.