Généralement, Steam a plutôt tendance à offrir des jeux gratuits. Ces dernières semaines, les utilisateurs ont ainsi pu recevoir gratuitement le MMO Island of Insight, le 4X Stellaris ou encore le jeu narratif Tell Me Why (does it have to be like this) de Dont'Nod (Life is Strange). Un titre développé en partenariat avec Microsoft et qui a été offert dans le cadre du Pride Month 2024. La firme de Redmond est d'ailleurs encore à l'honneur en ce mois de juillet sur la plateforme de Valve.

Un DLC gratuit sur Steam pour l'un des meilleurs jeux Xbox

Envie de faire le plein de jeux gratuits avant le week-end ? Le titre Epic Game Store sera disponible ce jeudi 4 juillet 2024 à 17h. De son côté, l'éditeur Ubisoft propose de mettre la main sur l'un de ses meilleurs softs du moment, The Crew Motorfest, mais pour un temps limité uniquement. Une période d'essai 100% gratuite sur PS5, PS4 et PC, qui aura lieu également sur Xbox Series X|S et One du 11 au 15 juillet. Si vous aimez les jeux de course, Steam a ce qu'il vous faut. Dès à présent, vous pouvez récupérer le DLC Mitsubishi Car Pack de Forza Horizon 4.

Un contenu additionnel qui comprend 7 voitures de la marque japonaise, dont :

1992 Mitsubishi Galant VR4

1995 Mitsubishi Eclipse GSX

1997 Mitsubishi GTO

1999 Mitsubishi Lancer EVO VI GSR

2004 Mitsubishi Lancer EVO VIII MR

2006 Mitsubishi Lancer EVO IX MR

2008 Mitsubishi Lancer EVO X GSR

Et c'est le moment de télécharger ce DLC Mitsubishi FH4 sur Steam, car dans quelques mois, ce ne sera plus possible. Microsoft a en effet annoncé la mise à mort de Forza Horizon 4 en plusieurs étapes. Le 15 décembre 2024, ce jeu extrêmement apprécié, qui a obtenu la note élevée de 92/100 sur Metacritic, ne pourra plus être acheté sur des plateformes numériques comme Steam et autres. Il sera en plus inaccessible via le Xbox Game Pass. Mais les contenus additionnels, comme ce pack Mitsubishi, subiront à terme le même sort et commence d'ailleurs à être retirés. Avant de tirer un trait sur Forza Horizon 4, le jeu recevra une mise à jour le 25 juillet avec une nouvelle playlist temporaire. Rendez-vous à l'adresse suivante pour télécharger le pack Mitsubishi Forza Horizon 4 sur Steam.