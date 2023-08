En début d'année, il y a eu Hogwarts Legacy. Puis, avant l'été, Zelda Tears of The Kingdom. Dans un petit mois, il y aura enfin Starfield, l'autre très gros jeu extrêmement attendu de 2023. Alors oui, l'année ne manque pas de sorties de jeux vidéo intéressants, mais parmi eux, certains sont nettement plus surveillés que d'autres.

Starfield, c'est une histoire de démesure. Un jeu exclusif Xbox et PC, qui fait saliver les fans de RPG et de science-fiction depuis son annonce. Il faut dire que depuis le temps, Bethesda ne cesse de se jouer de nous en faisant monter la pression. À chaque info, Starfield met la barre toujours plus haut. Un millier de planètes visitables, des rencontres un peu partout, des cités gigantesques, la possibilité de recruter son équipage, se créer un vaisseau ou encore des bases terrestres…

Sans compter les éléments purement RPG comme les statistiques, les traits, les compétences ou encore les choix et les dialogues à chaque coin de l'espace. Oui, Starfield s'annonce titanesque, mais Bethesda a tout prévu cette fois et a tout mis en œuvre pour que les joueurs puissent être prêts au lancement.

Un gros jeu qui va faire mal à vos SSD

Avec de telles propositions, une ambition démesurée et des caractéristiques PC recommandées plutôt solides, Starfield a de quoi donner des sueurs froides à nos SSD. Oui, le jeu sera plutôt gros et il faudra faire de la place. Au total, Starfield prend pas moins de 125 Go de place sur PC et Xbox Series.

C'est massif, oui, mais on est tout de même loin des 200 Go (environ) demandés pour Warzone 2 et Call of Duty Modern Warfare 2 (téléchargé en pack), ou les 130 Go de Star Wars Jedi Survivor.

En moyenne de toute manière, les AAA actuels avoisinent les 100 Go et parfois pour pas grand-chose. Alors lorsque Starfield nous a dévoilé ce qu'il comptait nous déballer à sa sortie, on s'attendait à bien pire que ça.

Mais finalement, il semblerait que Bethesda ait réussi à tasser une galaxie entière dans 125 Go, c'est déjà pas mal. Mais en prime, la firme a tout prévu et les joueurs pourront tous être au taquet pour le lancement.

Date de préchargement de Starfield sur PC et Xbox Series

C'est donc finalement un très bonne nouvelle pour les joueurs et leur SSD. s'il faudra assurément faire de la place pour l'installation, nul doute que les joueurs sont déjà préparés. En revanche, ce sont les petites connexions qui vont prendre très chère encore une fois. Tout le monde n'a pas une connexion fibrée ou suffisamment puissante pour télécharger autant de données rapidement. Heureusement, Bethesda a pensé à tout puisque le préchargement sera ouvert en avance. Vous pourrez en effet précharger Starfield dès le 9 aout prochain.

Oui dans quelques jours, directement depuis les magasins en ligne. Comme sur Steam ou le Microsoft Store (pour la version PC bien entendu).

Pour rappel, Starfield sortira dès le 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series.