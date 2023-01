En plus du très attendu Star Wars Jedi Survivor de Respawn et EA qui arrivera d’ici le 17 mars prochain sur consoles et PC, la franchise de George Lucas pourrait bien avoir le droit à un autre gros jeu cette année.

Et on parle ici de celui d'Ubisoft, le fameux jeu Star Wars secret dont on ne sait absolument rien si ce n’est qu’il est principalement développé par Massive Entertainment (Far Cry 3, The Division) et que ce sera un open world. Pour le moment, et on peut dire que c'est rare chez Ubisoft, le jeu arrive à garder le mystère intact et la surprise devrait donc être totale.

Le jeu Star Wars d'Ubisoft nous prépare quelque chose

Cependant, il pourrait bien que l’on ait le droit à des éclaircissements, voire même une sortie, dès cette année 2023. C’est en tout cas ce que laisse entendre Julian Gerighty, Directeur Créatif du jeu, sur son compte Twitter.

L’homme a en effet souhaité une bonne année à toute sa communauté en déclarant que l’année 2023 allait être particulièrement importante pour le studio.

Les choses semblent donc s’activer du côté d’Ubisoft qui pourrait nous sortir l’une de ses plus grosses cartouches dans le courant de l’année, ou au moins nous donner un premier gros aperçu et une date de sortie si jamais le jeu n’arrive que plus tard. Quoi qu’il en soit, le jeu Star Wars d’Ubisoft devrait être dans sa dernière ligne droite, d’ailleurs, le studio recrutait encore il y a peu pour que les joueurs viennent tester le jeu en interne.

On a plus qu’à prendre notre mal en patience. En attendant si vous voulez du Star Wars, vous pourrez retrouver Fallen Order dans les jeux du PS Plus de ce mois de Janvier 2023.