Le très attendu jeu d'Ubisoft, Star Wars Outlaws, vient de voir sa liste complète de trophées leakée. Que faut-il en retenir ? On vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Comme pour la majorité des jeux récents, les collectionneurs y trouvent leur compte, surtout ceux qui souhaitent « platiner le jeu ». Dans le cas de Star Wars Outlaws, tradition d'Ubisoft oblige, cela sera évidemment possible, et on peut justement découvrir la liste complète de tous les succès. Il y en a un certain nombre. Pas assez ? Trop peu ?

Star Wars Outlaws fait leaker ses succès

Les joueurs de Star Wars Outlaws peuvent désormais découvrir l'intégralité des trophées à débloquer dans ce nouveau jeu. Au total, 50 trophées sont disponibles, offrant un éventail de défis pour les fans désireux de pousser leur exploration de la galaxie à son maximum. Ces trophées se répartissent en 36 trophées bronze, 11 argent, 2 or, et 1 trophée platine, récompensant les accomplissements les plus significatifs du jeu.

Les trophées bronze sont les plus nombreux, et couvrent un large éventail d'activités et de défis. Par exemple, le trophée Il n'y a pas de chance vous invite à tricher pour remporter une partie de Sabacc contre Lando (personnage déja confirmé depuis longtemps), tandis que Gourmet galactique vous récompensera pour avoir goûté à toutes les spécialités de la cuisine de rue galactique. Certains trophées, comme Travail honnête, demandent de compléter un grand nombre de contrats, tandis que d'autres, comme À couteaux tirés, se concentrent sur l'atteinte de la réputation maximale auprès des différents syndicats du crime, tels que le Syndicat Pyke ou le Cartel des Hutts.

Etant donné la liste qui peut contenir des spoilers, vous pourrez retrouver la liste complète dans ce coin-ci. Pour les collectionneurs et les joueurs les plus dévoués, le trophée platine Hors-la-loi sera l'ultime récompense, débloqué uniquement après avoir obtenu tous les autres trophées du jeu. Ce trophée symbolise l'accomplissement total et la maîtrise complète de Star Wars Outlaws.

Ceux qui cherchent à débloquer tous les trophées devront faire preuve de persévérance, de stratégie, et d'un peu de chance. Comme toujours.

Source : PlayStation trophies