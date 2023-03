Quels sont les plans d'EA et Respawn Entertainment au-delà de Star Wars Jedi Survivor ? Le réalisateur de la franchise, Stig Asmussen (God of War 3), répond !

Le prochain Star Wars Jedi Survivor n'est pas encore sorti, mais du côté des développeurs, on accepte volontiers d'évoquer l'avenir de la licence.

Les nouveautés de Star Wars Jedi Survivor

Si l'on se réfère aux différentes informations glanés ici et là, Star Wars Jedi Survivor ne volera pas son statut de suite. La formule de Star Wars Fallen Order sera améliorée en tous points avec un monde bien plus vaste qui fera la part belle à l'exploration, et des combats encore plus raffinés. Pour se déplacer dans cet open world immense, Cal Kestis usera de ses pouvoirs de Jedi mais également de montures, deux moyens d'aller beaucoup plus vite et de faciliter les allers-retours induits par la structure Metroidvania du jeu.

En termes de combats, ce Fallen Order 2 fera aussi plus fort en gratifiant notre héros de cinq postures, dont une qui permet d'avoir un sabre dans chaque main. Des affrontements plus riches, qui demanderont aux joueurs de réfléchir davantage à leur approche, mais qui ne seront pas d'une violence extrême. Malgré le fait que les créatures ou robots puissent être tranchés en deux, ou que des personnages se fassent empaler, cette suite a été classée « T » (Teen Adolescents) aux États-Unis et convient ainsi aux enfants de 13 ans et plus. Ce nouvel épisode devrait également ravir les fans de Clone Wars avec de nombreuses références à cet univers.

Crédits : EA.

Une trilogie en développement ? C'est bien possible...

Si le succès de Star Wars Jedi Survivor devrait être le seul garant d'un nouveau jeu dans quelques années, dans la tête du réalisateur Stig Asmussen, c'est une trilogie depuis le départ.

J'ai toujours voulu voir cela comme une trilogie. Comment pouvons-nous emmener Cal et les autres personnages dans de nouveaux lieux, au-delà de ce que nous avons fait avec le premier jeu ? Nous avions une idée assez précise de la période à laquelle nous voulions que Survivor se déroule, des enjeux, du ton, de ce à quoi Cal allait être confronté et de la manière dont le reste de l'équipage allait s'intégrer à cet ensemble. Et nous avons aussi des idées sur ce que nous pourrions faire après Star Wars Jedi Survivor. Via IGN.

On ne connaîtra pas les plans détaillés de cet hypothétique Star Wars Jedi Fallen Order 3, mais contrairement à Star Wars Jedi Survivor, il devrait tourner sous Unreal Engine 5. Encore faut-il qu'un troisième jeu soit validé par EA et ça, ça dépendra des performances de la suite.

Star Wars Jedi Survivor sortira le 28 avril 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.