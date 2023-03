Star Wars Jedi Survivor arrive très bientôt et Respawn fait des pieds et des mains pour nous en faire la promo. Le jeu revient dans une ultime bande-annonce qui annonce du très, très lourd.

Après un Star Wars Jedi Fallen Order très réussi, Respawn et EA reviennent bientôt avec Jedi Survivor qui, quant à lui, compte rebattre les cartes.

Le jeu promet en effet un grand open world à explorer en toute liberté, des combats toujours aussi exigeants et tout un tas de nouveautés. La dernière bande-annonce fait une petite synthèse de tout ça et nous dévoile également quelques morceaux de son intrigue.

Star Wars Jedi Survivor dévoile un peu de son intrigue... mais pas trop

Pour ce nouveau trailer, Star Wars Jedi Survivor cherche à nous en mettre plein les mirettes. On y retrouve Cal, toujours incarné par l'acteur Cameron Monaghan (Shameless, Gotham), qui, 5 ans après les événements du premier opus, se retrouve une nouvelle fois confronté à une importante menace. La résistance continue et il ne compte pas se laisser faire.

La bande-annonce nous dévoile plusieurs personnages, dont certains ont déjà pu être aperçus dans Fallen Order, comme l'intrigante et charismatique Merrin qui semble ici pouvoir nous accompagner lors de certains combats.

Cal devrait une nouvelle fois voyager à travers toute la galaxie comme le suggère le trailer. On peut en effet entrevoir un grand nombre d’environnements différents et quelques panoramas qui s'annoncent d'ores et déjà impressionnants. On ne sait pas exactement où nous mènera la quête de Cal et son équipage, mais ça promet d’être dépaysant.

D’ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient savoir ce qui s’est passé durant les 5 années qui séparent Jedi Fallen Order à Jedi Survivor, vous pouvez jeter un œil au roman Star Wars Jedi : Battle Scars. Le livre, paru le 7 mars dernier, apporte quelques éléments de réponse et fait le lien entre les deux jeux de Respawn.

Star Wars Jedi Survivor est quant à lui attendu le 28 avril prochain sur PS5, Xbox Series et PC.