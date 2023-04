Après l'excellent Star Wars Jedi : Fallen Order, sa suite directe arrivera-t-elle à faire aussi bien ? Star Wars Jedi : Survivor, qui sort le 28 avril prochain, devrait réunir des millions de joueurs lors de sa sortie. Un public qui attend de retrouver Cal Kestis pour une aventure mémorable. Si vous comptez vous procurer le RPG dès sa sortie, on vous conseille de faire de la place sur votre PS5 ou votre Xbox Series X. Sur ces supports, le titre développé par Respawn Entertainement atteint quasiment les 150 Go. Les joueurs qui possèdent déjà Star Wars Jedi : Survivor ont pu constater la chose par eux-mêmes. Car oui, comme d'habitude, un bon nombre de personnes est parvenu à obtenir le titre bien avant sa sortie officielle. EA leur adresse une demande directement sur son compte Twitter.

Star Wars Jedi : Survivor échappera-t-il aux spoilers ?

Le compte Twitter "EA Star Wars", conscient que des exemplaires de sa superproduction se trouvent déjà dans la nature, demande à ses possesseurs de ne pas spoiler l'aventure.

Pas de spoilers ! Nous sommes impatients que tout le monde découvre Star Wars Jedi : Survivor cette semaine ! Nous vous demandons d'être attentifs aux autres et d'éviter de poster ou de partager des spoilers. Et n'oubliez pas, BD vous surveille !

Malheureusement, les spoilers devraient quand même arriver prochainement sur les réseaux sociaux. Les AAA sont souvent victimes de la hype qu'ils génèrent. On vous conseille de ne pas trop consulter Twitter ou les hashtags liés au jeu pour éviter les mauvaises surprises. Autre solution : masquer les mots-clés liés au jeu sur votre compte. Un excellent moyen de se protéger.

Respawn veut protéger les joueurs consciencieux

Pete Stewart, auteur sur le jeu, demande également aux joueurs de se montrer respectueux vis-à-vis de leur production.

S'il vous plaît, mes amis, ne gâchez pas le jeu. Nous avons tous travaillé très dur pour créer quelque chose qui, je l'espère, vous surprendra et vous ravira. Je sais que beaucoup de gens seront contrariés de voir des spoilers avant de pouvoir jouer, et pour nous, c'est VRAIMENT décourageant à voir aussi. Soyez sympas.

EA et Respawn semblent vraiment vouloir garde l'effet de surprise au maximum. Cela augure de très bonnes choses pour les fans de Star Wars. Notre preview du jeu nous avait particulièrement emballée, alors espérons que Star Wars Jedi : Survivor nous offre une épopée mémorable. On vous rappelle la date de sortie du jeu : le 28 avril sur PC, PS5 et Xbox Series.