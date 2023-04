Star Wars Jedi Survivor sera plus « massif » et « repoussera les limites de la technologie » selon les développeurs de Respawn Entertainment. Ce sera particulièrement le cas sur PlayStation 5.

Annoncé très tardivement, Star Wars Jedi Survivor sera déjà disponible le 28 avril 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. L'une des grosses sorties d'avril 2023. Une suite qui devrait être grandiose et surpasser le précédent épisode sans trop de mal. Ca fait du moins partie des promesses des équipes de Respawn. Une baffe presque équivalente sur toutes les plateformes.

Star Wars Jedi Survivor, l'immersion totale sur PS5

Plus les semaines passent et plus les infos autour de Star Wars Jedi Survivor montrent que ce nouveau volet devrait marquer les esprits. À minima chez les fans de la Guerre des Étoiles. Un open world immense pour une exploration plus poussée, un gameplay affiné mais avec une violence relative, le jeu a divers arguments pour séduire.

Des nouveautés communes à l'ensemble des trois plateformes, mais sur PS5, l'immersion sera nettement accrue. Une raison ? La manette DualSense avec son retour haptique et ses gâchettes adaptatives. Pour Stig Asmussen, directeur de Star Wars Jedi Survivor, le titre exploite « au maximum » les fonctionnalités de l'accessoire. Ainsi, la résistance sur les gâchettes sera plus ou moins importante, et du côté des vibrations, ça devrait être subtile afin qu'on ressente les différents effets.

Avec la PS5, nous avons pu profiter des ajouts de la nouvelle manette, en ce qui concerne le retour haptique par exemple. C’était amusant de travailler sur les [pouvoirs de la Force] pour attirer et repousser. Le ressenti de la manette [Dualsense] est excellent et nous l’exploitons au maximum. Quand vous essaierez de repousser et d’attirer avec la Force, vous allez le sentir. Le jeu intègre la manière dont vous [poussez] avec les gâchettes. Les effets seront différents si vous appuyez fort ou si vous les pressez doucement. Les nuances des vibrations de la manette sont également incroyables. Notre équipe audio et notre équipe de combat se sont vraiment concentrées sur la manière dont les choses se passent dans le monde, et comment cela peut se retranscrire entre vos mains.

Des jeux Astro's Playroom ou Returnal ont prouvé que lorsqu'elle la DualSense est bien utilisée, c'était clairement un plus immersif non négligeable. À vérifier lors de la sortie de Star Wars Jedi Fallen Order 2.

Crédits : EA.

Un showcase technique pour tout le monde

La PS5 aura donc une longue d'avance si l'implémentation de la DualSense est réellement bien faite. Mais pour le reste, ce sera aussi bon sur Xbox Series et PC (Steam, Epic Games Store). Paul Hatfield, lead producer sur Star Wars Jedi Survivor, dit que le jeu va aller plus loin d'un point de vue des graphismes et de la technique.

... Nous avons également repoussée les limites en termes d'échelle et de possibilités vis-à-vis de la technologie que nous avons conçue. L'environnement est bien plus grand, nous avons passé beaucoup de temps à améliorer les systèmes d'éclairage, les textures et la fidélité graphique pour un rendu plus solide. L'idée est de faire avancer la technologie à notre disposition pour réaliser beaucoup de choses. Via ScreenRant.

Dans une interview pour WCCFtech, Jeff Magers, game designer, ajoute que la durée devrait être satisfaisante avec « pas mal de choses à explorer ». En espérant que les découvertes et activités du monde ouverte soient suffisamment pertinentes.