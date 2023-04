Œuvre de science-fiction culte, Star Wars a servi de modèle à de nombreuses œuvres par la suite. Si la saga s'est attirée les foudres de nombreux fans depuis son rachat par Disney, sa popularité auprès du grand public semble toujours intacte. Alors, on vous propose de découvrir un autre film de science-fiction, grandement inspiré du premier opus de la franchise. Sorti peu-après, il s'agit d'un long-métrage japonais à retrouver gratuitement sur France.TV.

Un clone sorti quelques mois après Un nouvel espoir

Certaines œuvres n'ont fait que s'inspirer de Star Wars. Après tout, il serait dommage de se priver de tant de bonnes idées réunies en une seule et même saga. Celle-ci est d'ailleurs tellement ancrée dans la pop culture qu'on retrouve des références qui lui sont faites un peu partout. Même Kaamelott fait référence à la saga initiée par George Lucas ! En revanche, on retrouve également des "inspirations" plus nettes. Et là, difficile de ne pas penser aux Evadés de l'espace. Sortie en avril 1978, soit tout juste quelques mois après Un nouvel espoir, le long-métrage japonais réalisé par Kinji Fukusaku (Battle Royale, Tora ! Tora ! Tora !) s'inspire grandement du tout premier Star Wars. Pourtant, ce n'est pas son synopsis qui nous met la puce à l'oreille :

La planète Jillucia, autrefois paisible, a été colonisée par l’empire Gavanas. Son peuple vit désormais sous le joug du tyrannique Rockseia XII. Refusant de plier face à l’ennemi, le chef des Jilluciens s’en remet au Dieu Liabé en dispersant huit noix divines à travers l’univers qui, selon la légende, seront capables de découvrir les huit valeureux guerriers qui uniront leurs forces en vue de libérer la planète occupée… Synopsis des Evadés de l'espace (via AlloCiné)

Un film inspiré de Star Wars qui a son charme, et surtout gratuit !

Moins ambitieux que Star Wars, Les Evadés de l'espace ne dispose surtout pas du même budget. Mais ce côté parfois cheap a son charme, en témoignent son exportation à l'étranger - le film est disponible en VF - et ses différentes éditions. Pas plus tard que l'année dernière, le film est ainsi ressorti en Blu-Ray après avoir été restauré en 2K (via Carlotta Films), avec quelques scènes inédites en bonus. Peu après a sortie, le long-métrage a également donné naissance à la série San Ku Kaï, initialement diffusée entre 1978 et 1979.

Mais l'anecdote la plus cocasse au sujet des Evadés de l'Espace reste probablement qu'au Japon, le film est sorti avant Star Wars. Mieux : là-bas, il aurait remporté un succès commercial similaire à l'œuvre dont il s'inspire ! Et si les critiques à son sujet sont loin d'être dithyrambiques, l'œuvre a acquis un statut presque culte aux yeux de certains. À ce titre, la légende veut que Quentin Tarantino se soit dit "marqué à vie" par ce film. Si vous souhaitez le découvrir, direction France.TV. Les Evadés de l'Espace y est disponible gratuitement et sans abonnement jusqu'au 30 juin 2023.