Ultra populaire, la franchise Star Wars n'a pourtant pas toujours été représentée à sa juste valeur ces dernières années. Depuis le rachat de la licence par Disney, plusieurs films et séries n'ont pas satisfait les fans. Côté jeux vidéo, on est loin d'avoir toujours été gâté. Récemment, on se rappelle des Battlefront de DICE qui avaient beaucoup divisé. Si on pouvait dénoncer un manque de contenu, c'est surtout l'énorme polémique atour des lootboxes et du système économique de Battlefront II que personne n'a oublié. Mais les Battlefront des années 2000, en revanche, jouissent d'une fanbase indéfectible. Et ceux-ci n'ont jamais pardonné à LucasArts l'annulation du troisième volet.

Battlefront 3, petit ange parti trop tôt

En 2004 et 2005 sont sortis deux des jeux Star Wars les plus appréciés de la communauté gaming : Battlefront et Battlefront 2. Au vu du succès de ces jeux, un troisième a rapidement été mis en chantier. Seulement, le développement de celui-ci s'est avéré particulièrement compliqué. Selon LucasArts, le studio Free Radical Design était incapable de tenir les délais, tandis que ce dernier a globalement argué que l'éditeur lui avait mis des bâtons dans les roues.

Le projet a finalement été officiellement annulé en octobre 2008. Pourtant, le jeu était "terminé à 99%" et ne nécessitait plus que "des correction de bugs", selon le cofondateur du studio, Steve Ellis (source). Une information que semblent attester de nombreux leaks d'images et de vidéos, ainsi qu'un autre développeur du studio tout récemment !

Un jeu Star Wars qui aurait conquis les joueurs

Il y a quelques jours, une internaute a posté un tweet invitant les développeurs de jeux vidéo à raconter des anecdotes méconnues, ou encore à donner leur avis sur différent sujet. Cela a par exemple poussé un membre d'Obsidian a révéler pourquoi un RPG Alien inspiré de Mass Effect avait été annulé. Mais on retiendra également l'intervention de Michael Barclay, lead designer chez Naughty Dog. L'homme a notamment travaillé sur les Uncharted et sur The Last of Us Part II. Mais il s'agit également d'un ancien de chez Free Radical Design, le studio chargé de développer Star Wars : Battlefront 3 ! Et son tweet, pourtant court, s'avère très douloureux.

J'ai l'impression que ça fait assez longtemps maintenant pour sortir et dire que Star Wars Battlefront III allait légitimement être incroyable. Et le fait qu'il ait été annulé si proche de la ligne d'arrivée est un crime absolu. Les joueurs ne savent pas de quoi ils ont été volés.

On remercie donc Michael Barclay d'avoir remué le couteau dans la plaie et d'avoir gentiment taclé LucasArts au passage, en qualifiant de "crime" l'annulation de Battlefront 3. Il ne nous reste que nos yeux pour pleurer, en attendant Star Wars Jedi : Survivor le 28 avril. D'ailleurs, lui aussi a failli ne jamais voir le jour !