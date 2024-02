La série The Acolyte vient de voir sa date de sortie divulguée. Ce projet mystérieux, qui nous emmène pendant la Haute République, devrait combler plus d'un fan.

La très attendue série Star Wars, The Acolyte, se prépare à faire son entrée dans l'univers étendu de la saga. L'occasion pour les fans de découvrir encore un nouveau programme sur la saga, histoire de varier les plaisirs en changeant totalement d'époque. En effet, pas question d'Empire Galactique ici, puisque les Jedi et les Sith sont au centre de l'attention... et en grand nombre !

Star Wars The Acolyte pour bientôt ?

Comme nous l'apprend le média Collider, Star Wars: The Acolyte a désormais une date de sortie provisoire fixée au 5 juin 2024 sur Disney+. Pour le moment, les représentants de Disney n'ont ni nié ni confirmé ces informations lorsqu'ils ont été contactés pour des commentaires par le média.

La série, créée par Leslye Headland, promet d'amener les spectateurs dans les secrets les plus sombres du côté obscur durant les derniers jours de l'ère de la Haute République, un siècle avant la trilogie préquelle de Star Wars. Cette période a été largement explorée à travers des livres, mais beaucoup moins en format audiovisuel. C'est donc une aubaine pour les fans non-lecteurs d'en apprendre un peu plus de manière plus concrète.

Le casting de la série inclut Amandla Stenberg, Lee Jung-Jae, Carrie-Anne Moss (Trinity dans Matrix) et Rebecca Henderson. En outre, Michael Abels, compositeur de renom connu pour son travail avec Jordan Peele sur les films Get Out, Us et Nope, a été choisi pour composer la musique de la série, promettant une bande-son aussi mémorable que l'histoire qu'elle accompagne. L'homme a notamment le talent pour retranscrire la tension avec les sons.

Une histoire hors norme pour la saga

La série suivra une ancienne Padawan et son Maître Jedi dans leur enquête sur une série de crimes, découvrant des forces bien plus sinistres qu'ils ne l'avaient anticipé. Située 100 ans avant les événements de la trilogie préquelle, The Acolyte offre une nouvelle perspective sur l'univers Star Wars. D'après les rumeurs, la série devrait avoir un petit côté Kill Bill et très largement s'inspirer des films de Samouraïs.

La production de The Acolyte a démarré en novembre dernier, avec une deuxième saison déjà envisagée. Les studios semblent confiants dans le succès futur de la série, bien que la formation d'une salle d'écriture pour une suite ne garantisse pas automatiquement sa réalisation.

Les fans peuvent s'attendre à une bande-annonce prochainement, avec Star Wars Day, le 4 mai, comme possible date de révélation, toujours d'après Collider.