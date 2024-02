Le moment tant attendu est enfin arrivé pour les fans de Star Wars. Disney+ vient de sortir les tous premiers épisodes de la saison 3 de Bad Batch. Comme on peut s'en douter, il y a de quoi sauter au plafond si l'on est fan de la saga, car la qualité était bien au rendez-vous pour les deux autres saisons. D'autant plus qu'il s'agit d'un projet d'animation assez unique en son genre de par sa thématique.

La fine équipe Star Wars sur Disney+

Les trois premiers épisodes de la saison 3 de Star Wars Bad Batch sont donc disponibles sur Disney+. Pour rappel, Star Wars : The Bad Batch, créée par Dave Filoni, est une série animée qui est une suite et un spin-off de Star Wars : The Clone Wars. Elle met en scène le Bad Batch, un groupe de clones d'élite aux mutations génétiques leur permettant de résister à l'Ordre 66 et de devenir des fugitifs de l'Empire Galactique, prenant des missions mercenaires après la Guerre des Clones. D'après les premiers retours, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est toujours aussi génial. La saison 3 démarre du point de vue du « nouveau » personnage féminin Omega. Malgré le rythme décrit comme un peu lent, la qualité est bel et bien présente aussi bien dans l'animation en elle-même que du côté du scénario. Un excellent point que tout le monde souligne dans les critiques.

D'autant que cette nouvelle saison explore de nombreuses thématiques comme le vieillissement prématuré des clones, qui pose problème, les dégâts post-traumatiques des soldats ou encore toute la gestion impériale des clones après l'établissement progressif de soldats humains. Un bon moyen d'en savoir un peu plus sur les coulisses militaires de l'Empire Galactique de Papy Palpatine. C'est aussi un petit vent de fraîcheur, assez loin des jedi et des grands événements de la saga Skywalker. Parfait pour se changer les idées. D'autant que le développement des personnages de la Clone Force 99 (sorte de L'Agence tous risques Made in Star Wars) semble encore plus profond que dans les épisodes précédents.