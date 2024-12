La Zone particulièrement dangereuse de STALKER 2 est extrêmement vaste. Construite entièrement à la main par GSC Game World, celle-ci comporte bien des anomalies et décors oscillant entre le dérangeant et l'irréel, mais aussi quelques références facétieuses à d'autres œuvres qui ont marqué les développeurs du studio ukrainien. C'est justement ce qui nous intéresse ici avec un easter egg bon enfant dans ce monde de brute irradié.

Un peu de magie dans l'impitoyable Zone de STALKER 2

Dans la Zone absolument gigantesque de STALKER 2, il est facile de passer à côté de beaucoup de choses, ou au contraire se perdre et faire de belles découvertes. Cela prend généralement la forme de trésors comme des armes ou armures très puissantes. Ou encore les fameuses anomalies, souvent fascinantes dans leur mortelle bizarrerie. Notre exploration peut enfin nous faire tomber sur d'improbables easter eggs, comme tel a été le cas pour xGarbett.

En se baladant dans STALKER 2, celui-ci est tombé sur un arbre bien particulier, car arborant dans ses branches une carcasse de voiture. Cette anomalie inattendue fait bien évidemment référence à Harry Potter et la Chambre des Secrets. Pour rappel, Harry et Ron ratent le Poudlard Express au début de l'histoire, et utilisent la Ford Anglia 105E du père de Ron. Malheureusement, celle-ci tombe en panne et s'écrase de plein fouet sur le très susceptible Saule Cogneur.

Pour pousser la référence au maximum, la voiture présentée dans STALKER 2 ressemble d'ailleurs trait pour trait à celle d'Arthur Weasley. Ce n'est bien sûr pas le seul clin d'œil littéraire ou cinématographique que fait le dernier titre de GSC Game World. Rappelons que la licence est en effet inspirée du film soviétique Stalker, sorti en 1979, dans un monde post-invasion extraterrestre où un Monolithe caché quelque part dans une Zone réalise les vœux des personnes assez téméraires pour le chercher. Ce film est lui-même inspiré du roman Roadside Picnic de Arkady and Boris Strugatsky sorti en 1972.

Source : xGarbett sur X.com