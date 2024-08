Squid Game revient bientôt pour une saison 2 et la série nous fait enfin l'annonce que l'on attendait depuis un bon moment. En prime, il y a une très grosse surprise et ça, clairement, ça va faire des heureux.

S’il y a bien une série Netflix que tout le monde retiendra, et ce, même après sa disparition, c’est assurément Squid Game. Véritable phénomène que l’on n’attendait absolument pas, la série coréenne a littéralement tout explosé à sa sortie, au point de devenir un véritable monument culturel. Squid Game a surpassé son simple support de série, a été copié, transformé en émission, etc. Un véritable carton qui reviendra très prochainement dans une saison 2 ultra attendue. D’ailleurs, on a une excellente nouvelle à ce sujet, on a enfin une date de sortie, mais pas que ! Une autre surprise a également été annoncée.

Squid Game fait deux annonces de malade, le carton Netflix revient en force !

Netflix nous a prévenus il y a un petit moment maintenant, la saison 2 de Squid Game reviendra dès cette année. Sur le moment, nous n’avions malheureusement aucune date de diffusion, mais c’est désormais corrigé. Netflix a annoncé que la saison 2 de Squid Game sera disponible dès le 26 décembre prochain. Juste après Noël. On n'a pas encore d’informations sur ce qu’il s’y passera ni même en combien d’épisodes sera divisée cette nouvelle saison. Toutes ces informations seront de toute manière annoncées dans les semaines qui viennent.

Autre excellente nouvelle, et pas des moindres, Squid Game aura droit à une saison 3 ! C’est l’énorme surprise de la soirée d’hier. Là encore, on ne sait absolument rien du tout, et il faudra de toute façon attendre de voir la saison 2 pour en savoir davantage. Ce que l’on sait en revanche, c’est que la saison 3 de Squid Game débarquera en 2025 ! Par contre, pas de date pour le moment.

Un premier teaser pour la saison 2 !

En premier lieu de toute façon, c’est la saison 2 qui va être sur toutes les lèvres. Un premier teaser a d’ailleurs été publié dans lequel on voit les nouveaux participants se débattre dans une course qui semble déjà perdue d’avance, le tout dans un énorme stade d’athlétisme. Des Jeux Olympiques mortels.

Il n’y a plus qu’à prendre son mal en patience désormais, ou se refaire l’intégrale de la saison 1 de Squid Game sur Netflix, c’est vous qui voyez.

Source : Netflix