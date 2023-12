Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que Netflix a renforcé son offre d'une façon bien particulière. En effet, la plateforme de SVOD possède un catalogue de jeux disponibles pour ses abonnés. Le géant du streaming propose notamment trois jeux GTA à ne surtout pas louper. Mais qu'est-ce qu'il prévoit pour le futur ? Visiblement, il faut s'attendre à voir venir un jeu vidéo estampillé... Squid Game.

Squid Game en jeu vidéo, bientôt une réalité ?

Difficile d'être passé à côté de la série qui, en peu de temps, est devenue un véritable phénomène. Pour rappel, le principe est simple comme bonjour. Des gens doivent participer à des jeux meurtriers pour empocher un pactole et recouvrir leur dette. Le concept a définitivement plu au public, puisque ça a été un énorme carton. Aujourd'hui, la formule Squid Game s'est carrément exportée au format téléréalité. Vous l'aurez compris, ça se prête à merveille à l'exercice du jeu vidéo. De toute évidence, Netflix l'a bien compris, et il compte bien en faire un.

C'est dans un communiqué qui annonce les prochains jeux de la plateforme de SVOD que le projet a eu droit à une petite description : « un jeu se déroulant dans l'univers de Squid Game, dans lequel vous pouvez affronter d'autres joueurs dans des jeux tirés de la série à succès ». En vérité, ce ne serait pas la première fois que l'univers de la série et ses jeux morbides sont repris dans la sphère vidéoludique. On pense notamment au loufoque Crab Game, ou aux maps Squid Game sur CS:GO. Néanmoins, cette fois, on aura sans doute affaire à une production un peu plus massive.

Ceci dit, pour le moment, on n'a pas vraiment plus d'informations à se mettre sous la dent. Il n'y a aucune date de sortie à communiquer, même pas une fenêtre, pas de premières images, de trailer, bref, rien. On ne sait même pas qui est en charge du chantier. Le développement de ce jeu Squid Game doit encore en être à un stade précoce, voire pas commencé du tout. Pourtant, il y a deux ans, une rumeur parlait déjà de ce projet signé Netflix. Est-ce qu'il est dans les tuyaux depuis aussi longtemps ? Si c'est le cas, on peut potentiellement s'attendre à un titre fort intéressant.

L'offre Netflix Jeux va se diversifier

L'objectif de Netflix est clair, il veut diversifier son offre, et ça va passer par des jeux comme ce fameux Squid Game. Mais ce n'est pas tout. Si l'arrivée de trois GTA ne vous a pas convaincu, en 2024, la bibliothèque Gaming du géant va accueillir d'autres grands noms. On assistera ainsi à l'ajout d'Hades, qui sera disponible en exclusivité sur iOS, de Dead Cells ou encore de Death's Door. Le catalogue s'étoffe, et ça correspond parfaitement à la stratégie annoncée au début de cette année 2023.