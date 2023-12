Annoncée depuis quelques temps déjà, Netflix nous a récemment offert un nouveau visuel sur l'une de ses plus grosses séries à venir. Une nouvelle adaptation d'une licence absolument culte pour les petits geeks des années 80. Les enfants et adolescents d'hier seront certainement ravis d'apprendre qu'un des mangas de science-fiction les plus marquants des années 80 reviendra en très grande pompe prochainement sur la plateforme.

Une franchise culte de retour sur Netflix !

Des mechas géants qui se mettent joyeusement sur la tronche dans une quantité astronomique d'animes japonais, un manga culte des années 80... Ça vous parle ? On parle bien entendu ici de Gundam, la franchise créée par Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate, deux icônes de l'industrie. Après de très nombreuses adaptations diverses et variées allant des itérations papier aux films d'animation en passant par les animes et les jeux vidéo, Gundam reviendra prochainement avec un très gros projet sur Netflix.

Gundam : Requiem for Vengeance sera une série particulièrement ambitieuse et conçue avec l'Unreal Engine 5, le moteur visuel d'Epic à qui l'on doit de véritables prouesses techniques ces derniers temps. Le programme est réalisé par les studios SAFEHOUSE, des habitués de l'animation CGI et des jeux vidéo. La série posera sa trame durant la fameuse Guerre d'un an, également théâtre des premières œuvres Gundam.

La série Gundam Requiem for Vengeance assurera le spectacle et s'attardera également sur le drame humain qui touche les pilotes. On s'attend donc à une série à la fois visuellement impressionnante et peut-être bien touchante. Pas encore de date de diffusion malheureusement, mais cette série Netflix ne devrait pas trop tarder. Ça vous chauffe ?