Même s'il arrive que Netflix annule des séries pourtant très appréciées, il ne tient pas à sacrifier ses meilleures cartouches. Les spectateurs le savent, et du coup, ils attendent avec impatience des nouvelles de ces fameux shows qui rencontrent un succès fou. Et justement, la plateforme de SVOD a fait une grande annonce qui va sûrement ravir la plupart d'entre vous. La saison 2 d'une série fort populaire a été dévoilée au grand jour.

Cette série Netflix populaire signe pour une saison 2

Sur X (anciennement Twitter) Netflix a posté un message qui a mis le feu aux poudres : « À tous les joueurs, une saison 2 arrive ». Mais de quoi peut-il bien parler ? Eh bien, il suffit de regarder la photo qui accompagnait le post, qui n'est autre que celle du jeu 1,2,3 Soleil dans Squid Game. Au début, les fans ont sauté au plafond, mais la firme a préféré calmer les ardeurs, car elle sentait le coup venir. « ON PARLE DE LA TÉLÉ-RÉALITÉ PAS DE LA SÉRIE », a-t-elle écrit en majuscules. Forcément, ça va faire des déçus, mais pour les autres, c'est une bonne nouvelle.

Pour rappel, Squid Game : Le Defi propose à des participants de prendre part à des terribles défis inspirés des jeux de l'enfance, avec à la clé le gros lot : un cash prize de 4,56 millions de dollars. Comme dans la série, sauf que cette fois, on ne meurt pas si on perd. Le final de la saison 1 est diffusé aujourd'hui, et Netflix en a donc profité pour annoncer la suite dans la foulée. Les candidatures sont d'ailleurs déjà ouvertes sur le site officiel, et c'est ouvert à tout le monde. En bref, vous n'avez pas besoin d'habiter aux Etats-Unis pour participer.

Normalement, on devrait retrouver un nombre de joueurs similaire, c'est-à-dire 456, avec la même cagnotte en récompense. Actuellement, il n'y a évidemment pas encore de date de sortie à communiquer. Alors oui, pour beaucoup d'abonnés Netflix, c'est l'heure des réjouissances, car la série a rencontré un beau succès. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas aussi enjoué, et pas seulement parce qu'il ne s'agit pas de la saison 2 du vrai Squid Game. En effet, il y aurait eu quelques problèmes sur le tournage de la première saison.

Squid Game : Le Défi fait la polémique

Pour certaines personnes, l'annonce de la saison 2 sur Netflix a été un peu surprenante. Pour cause, des joueurs ayant participé à Squid Game : Le Défi ont exprimé leur colère vis-à-vis des conditions de tournage. Ils auraient notamment souffert d'hypothermie et de lésions nerveuses lors du jeu baptisé « Red Light, Green Light » ou « 1,2,3 Soleil ». Deux candidats ont même porté plainte contre la production. On verra bien de quoi il en retourne pour la suite. En tout cas, pour le moment, les détenteurs d'un abonnement Netflix sont plutôt heureux. Par contre, il vaut mieux ne pas espérer des nouvelles de l'autre Squid Game avant 2024.