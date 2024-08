Plus d'un an après l'annonce du premier jeu vidéo officiel Squid Game, Netflix dévoile un trailer de gameplay qui fait penser à un titre adoré et très similaire la mécanique générale.

Netflix est présent sur tous vos écrans et même lors d'événements importants comme la Gamescom 2024. La firme au N rouge ne cache pas ses ambitions de vouloir percer dans le jeu vidéo mobile, mais pas seulement. On sait aussi que des AAA sont actuellement en développement, dont un action-RPG AAA avec des vétérans de God of War, Overwatch ou encore Halo. Ce sera une nouvelle franchise, mais la plateforme veut également porter ses licences phares comme Squid Game ou Black Mirror. L'adaptation du battle royale arrive, mais est-ce que ce sera aussi dingue que la série ?

Le premier jeu Squid Game Déchaînés révélé en vidéo

En 2023, Netflix a annoncé qu'un premier jeu Squid Game était en cours d'élaboration. « Un jeu se déroulant dans l'univers de Squid Game, dans lequel vous pouvez affronter d'autres joueurs dans des jeux tirés de la série à succès » avait fait savoir la société dans un communiqué. Ce projet est désormais bien réel et ce fut l'une des nombreuses annonces Gamescom 2024 de la cérémonie d'ouverture. Un titre fraîchement dévoilé qui sera « prochainement » jouable, et qui est conçu par Boss Fight. Le studio à l'origine de l'adaptation de la téléréalité Love is Blind sur mobiles.

À l'image de la série télévisé, il s'agit d'un battle royale où le but ultime est de survivre. « Préparez-vous pour de l'action rapide et haletante, et une compétition brutale, dans ce jeu de battle royale multijoueur. Jouez en ligne avec vos amis (ou ennemis) et tentez de survivre jusqu'au bout et de vaincre vos adversaires dans des tournois retors. Avec des challenges mortels qui vous rappelleront la série Squid Game et de nouveaux jeux inspirés de classiques activités enfantines, chaque manche est un sinistre retour en enfance » explique le site officiel de Squid Game Déchaînés (le nom du jeu chez nous).

Squid Game : Unleashed proposera des parties jusqu'à 32 joueurs sur mobiles, et les premiers extraits rappellent furieusement un certain Fall Guys. Même l'approche humoristique, et donc plus légère que la série, fait penser au gros carton de Mediatonic et Epic Games. Malgré l'ambiance coloré, les épreuves sont néanmoins plus méchantes ici puisque les joueurs peuvent se faire percuter par des bus, tomber dans du feu ou se faire éliminer par une scie. On retrouve donc un peu le côté dingue, sadique et violent de la série. La date de sortie sur les plateformes mobiles n'a pas encore été partagée, mais peut-être que le jeu sortira aux environs du lancement de la saison 2 de Squid Game.

Source : Netflix.