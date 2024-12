Ce n'est plus qu'une question de jours avant d'assister aux nouveaux jeux mortels de Squid Game Saison 2. La série la plus populaire de Netflix, qui comptabilise plus de 265 millions de vues, sera l'un des temps forts des sorties de décembre 2024. Une suite au cours de laquelle le joueur 456 réintègrera le jeu dans l'unique but de faire tomber les créateurs. Pour savoir s'il y parviendra ou non, rendez-vous le 26 décembre 2024 sur la plateforme de streaming vidéo.

Squid Game de retour dès janvier 2025...

Les abonnés Netflix vont donc pouvoir regarder la saison 2 de Squid Game dès le lendemain de Noël. Mais c'est loin d'être le seul projet dans les cartons pour le show d'Hwang Dong-hyeok. Selon Deadline, qui est une des sources fiables d'Hollywood, un remake américain de la série est bien en développement. Une « nouvelle » série confiée à David Fincher (Fight Club, Seven) qui est encore sous contrat avec Netflix.

Le 17 décembre prochain, Netflix sortira également le jeu multijoueur Squid Game Déchaînés qui s'apparente à un Fall Guys. Mais la série a encore un autre atout dans sa manche et fait une annonce que personne n'avait vu venir. Une collaboration avec l'un des plus gros cartons du moment, Call of Duty Black Ops 6, a été teasé par le compte officiel de la franchise d'Activision.

Dans cette courte vidéo, on voit un soldat ramassé un papier au sol avec les trois symboles (Rond, Triangle, Carré) qui permettent notamment d'identifier les soldats dans le show télévisé. « Une invitation que vous ne pouvez pas ignorer. Squid Games arrive dans Call of Duty ce janvier » peut-on lire dans la description du teaser. Squid Game débarque donc en janvier 2025 dans Call of Duty Black Ops 6, mais également dans Call of Duty Warzone. Pour le moment, on n'a pas les contours de ce partenariat. Est-ce qu'il s'agira uniquement de skins ou plus ? Réponse dans quelques semaines.

Source : YouTube Call of Duty.