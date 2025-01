Le successeur du formidable It Takes Two se dévoile avec une nouvelle bande-annonce de gameplay qui promet encore un jeu démentiel. Si vous cherchez la variété, vous allez être servis.

Josef Fares et Hazelight Studios ont dévoilé l'après It Takes Two aux Game Awards 2024 avec Split Fiction. Un jeu d'action et d'aventure coopératif en écran splitté où l'on incarne Mio et Zoé. Deux scénaristes qui, après un incident, vont être absorbées dans les histoires qu'elles écrivent toutes les deux au quotidien par une machine conçue pour voler leurs idées créatives. Chacune a son univers de prédilection avec la science-fiction d'un côté, et la fantasy de l'autre. En attendant la sortie, Split Fiction a mis en ligne un trailer dingue qui donne envie de prendre la manette.

Un trailer explosif pour Split Fiction, l'après It Takes Two

Après It Takes Two, le créateur Josef Fares veut donc continuer sur sa lancée avec une aventure où le gameplay se renouvelle constamment grâce aux situations toutes plus différentes les unes que les autres. Dans un des niveaux SF, vous serez par exemple invités à défier la gravité avec tous les outils à disposition. Ou encore à piloter une moto en mode Tron avant d'aller botter les fesses du boss.

Si Mio et Zoé sont bien humaines, le fait d'être plongées dans leurs histoires vont leur permettre de prendre diverses formes. Gorille, fée, ou animal marin, les possibilités semblent nombreuses. Ce nouveau trailer explosif de Split Fiction apporte également un aperçu des « Side Stories ». Des histoires parallèles à la trame, optionnelles et indépendantes, auxquelles le joueur accède en entrant dans un portail. Au sein même des aventures, Hazelight Studios souhaite offrir d'autres mécaniques avec du snowboard, du surf sur un ver de sable que Dune ne pourrait renier, ou encore un champ de bataille futuriste.

Une variété assez dingue qui, si elle est bien exécutée, pourrait permettre au titre de surpasser It Takes Two au moins sur le plan du gameplay. Split Fiction sera disponible le 6 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Comme pour It Takes Two, EA et Hazelight Studios mettent en place un Pass Ami. C'est quoi ? Cela permet à un acheteur d'inviter un autre joueur pour faire le jeu complet. De ce fait, le second joueur n'a pas besoin de payer quoi que ce soit.

https://www.youtube.com/watch?v=sPLhWU1ZsOc

Source : Hazelight Studios.