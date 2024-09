Avec la discrétion absolue qu'on lui connaît, Splinter Cell sort de l'ombre de manière inattendue et pas nécessairement comme on l'espérait, mais ça promet quand même.

Onze ans après Blacklist, le dernier jeu Splinter Cell en date, les fans sont clairement en manque de leur dose de Sam Fisher. Ubisoft l'a bien compris et exauce leur souhait, mais pas forcément comme on pouvait s'y attendre. Et le géant français n'est pas seul derrière cette nouvelle mission commanditée par d'Echelon 3.

Sam Fisher et Splinter Cell sortent de l'ombre de manière inattendue

Alors que Splinter Cell Remake est toujours en développement « en mode infiltration », les fans de Sam Fisher rongent leur frein, sans nouvelles concrètes de lui depuis plus de dix ans. Passé maître dans l'art de la discrétion, l'espion de la NSA sort subitement de l'ombre avec une nouvelle annonce surprise. S'agit-il enfin d'un nouveau jeu, ou encore d'une énième collaboration pas très intéressante ? Rien de tout ça : une série d'animation, en partenariat avec Netflix, avec une direction artistique similaire à la très bonne série Terminator Zero récemment sortie.

Baptisée Splinter Cell Deathwatch, cette nouvelle production Netflix a été créée en partenariat avec Ubisoft Film & Television, avec un tout premier aperçu partagé pendant la Geeked Week 2024 qui s'est tenue du 16 au 19 septembre (et durant laquelle une nouvelle série Cyberpunk a également été annoncée, pour le plus grand plaisir des fans d'Edgerunners). Même s'il s'agit d'un simple teaser, la vidéo ci-dessous pourrait bien littéralement mettre l'eau à la bouche des fans de la licence. On y voit en effet un Sam Fisher qui a pris un coup de vieux et visiblement en grande difficulté, en train de sombrer dans des profondeurs aquatiques, à la suite de ses iconiques lunettes de vision nocturne.

Retour en mode infiltration en attendant une date de sortie

Autre petite surprise, en tout cas en VO : le Sam Fisher de Splinter Cell Blacklist n'est pas doublé par Michael Ironside, le comédien de doublage attitré au charismatique espion. Ubisoft et Netflix ont à la place choisi le tout aussi charismatique Liev Schreiber (Ray Donovan, X-Men Origins: Wolverine). La voix grave et profonde de l'acteur colle en tout cas dans ce teaser comme l'emblématique combinaison de Sam Fisher à sa peau. Pour l'heure, il faudra toutefois se contenter de cette première bande-annonce, en attendant d'en connaître la date de sortie exacte. Comme Splinter Cell Remake, la série va pour le moment retourner en mode infiltration.

