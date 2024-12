En même temps que la sortie de la série anthologique Secret Level (qui comprend un épisode dédié à Warhammer 40,000) sur Prime Video et la confirmation d'un projet d'adaptation du même univers avec Henry Cavill pour la plateforme d'Amazon, Space Marine 2 recevait sa cinquième mise à jour majeure. Celle-ci ajoute son lot de nouveaux contenus gratuits, mais aussi payants, ainsi que des améliorations techniques très demandés sur PC et PS5 Pro. Voyons tout cela en détail.

Une Pro-fusion de nouveautés pour Space Marine 2 avec la mise à jour 5.0

Pour tous les joueurs servant l'Empereur dans Space Marine 2, la mise à jour 5.0 du jeu ajoute de nouvelles raisons de se joindre au combat contre les Forces de la Ruine. Cela passe notamment par du contenu gratuit comme une nouvelle Opération en coopération. Celle-ci nous ramène sur le monde-cimetière de Demerium, dans une mission baptisée Obélisque. Elle nous oppose aux Space Marines hérétiques des Thousand Suns. Ceux-ci en profitent également pour accueillir une nouvelle unité : les Éveillés de Tzaangor, un démon très rapide se déplaçant sur un Disque de Tzeentch.

Space Marine 2 en profite également pour étoffer la panoplie d'options pour personnaliser son Adeptus Astartes avec le très demandé pack Dark Angels (skins d'armures, de diverses armes et nouvelles options cosmétiques). Celui-ci est disponible sans surcoût pour les détenteurs du Battle Pass. Il faudra autrement en faire l'acquisition contre 9,99 euros. Il est par ailleurs enfin possible de personnaliser la couleur des lentilles du casque de notre Space Marine.

Le dernier gros morceau de la mise à jour 5.0 de Space Marine 2 s'attarde quant à lui sur l'aspect technique et s'adresse d'une part aux détenteurs d'une PS5 Pro, avec un patch d'optimisation, mais aussi aux joueurs PC. Sur PS5 Pro, cela passe principalement par le PSSR, sa technologie d'upscaling exclusive. Grâce à elle, le mode Qualité pourra passer à une résolution maximale de 2160p au lieu de 1440p sur PS5 « fat ». Le mode Performances passe quant à lui d'une résolution minimum de 720 à 1080p, et de 1080p à 1440p au niveau de la résolution maximale. Enfin, le mode Performance à 60 FPS profitera également du PSSR pour tenter d'atteindre une résolution maximale en 2160p. Du côté du PC, Space Marine 2 accueille enfin le Frame Generation pour le DLSS 3.1 et le FSR 3.

Source : Steam