Nous sommes presque à l'été et les jeux vidéo continuent de sortir avant que l'on partent tous en vacances (ou pas). Voici les plus grosses sorties jeux vidéo de juin 2023, dont un énorme mastodonte signé Square Enix.

2023 continue sur sa lancée et de nouvelles grosses sorties jeux vidéo sont prévues pour le mois de juin. Si le mois de mai était tout de même relativement calme, principalement porté par Zelda Tears of the Kingdom, l'incroyable monstre de Nintendo, et le très bon Star Wars Jedi Survivor, le mois prochain lancera la saison estivale avec de gros jeux et de l'indé !

Pour le moment, on ne sait pas ce que nous réserve le Summer Game Fest et généralement il y a toujours une ou deux surprises qui s'annoncent en se rendant disponibles dans la foulée. Mais de toute manière, le mois de juin est d'ores et déjà chargé. Peut-être moins que le début de l'année, mais on reste tout de même sur un gros mois.

De gros jeux et de l'indé pour le mois de juin 2023

Pour ces sorties jeux vidéo du mois de juin 2023, on note notamment l'arrivée de l'énorme morceau de Blizzard, Diablo 4 qui, après plusieurs phases de test, arrivera enfin sur consoles et PC simultanément. Une première pour la licence d'ailleurs. Les amoureux de baston et de sueur pourront quant à eux se ruer sur Street Fighter 6. La franchise de Capcom revient en force dès début juin. Mais ce nouveau mois est surtout marqué par le tout nouvel opus numéroté (et inédit) de FF, avec Final Fantasy 16. Un titre qui va secouer les fans à tous les niveaux. Bien entendu, ce ne sont ici que les très gros temps forts du mois, mais d'autres titres sont attendus comme le nouveau Crash Bandicoot, F1 2023, Aliens Dark Descent ou encore le dernier épisode de la licence Layers of Fear.

Les sorties jeux vidéo de juin 2023

Etrian Odyssey Origins Collection - 1 juin 2023 - PC, Switch

Street Fighter 6 - 2 juin 2023 - PC, PS4, PS5, Xbox Series

The Elder Scrolls Online : Necrom - 5 juin 2023 - PC, PS5, Xbox Series, PS4, One

Super Mega Baseball 4 - 2 juin 2023 - PC, PS4, PS5, One, Xbox Series, Switch

The Caligula Effect : Overdose - 2 juin 2023 - PS5

Diablo IV - 6 juin 2023 - PC, PS5, Xbox Series

MotoGP 23 - 8 juin 2023 - PC, PS4, PS5, One, Xbox Series, Switch

Bleak Sword DX - 8 juin 2023 - PC Switch

Harmony: The Fall of Reverie - 8 juin sur PC - 22 juin sur PS5, Xbox Series, Switch

Dordogne - 13 juin 2023 - PC, PS4, PS5, One, Xbox Series, Switch

Layers of Fear - 15 juin 2023 - PC, PS5, Xbox Series

Park Beyond - 16 juin 2023 -PC , PS5, Xbox Series

F1 23 - 16 juin 2023 - PC, PS5, Xbox Series, PS4, One

Crash Team Rumble - 20 juin 2023 - PC, PS5, Xbox Series, PS4, One

Aliens : Dark Descent - 20 juin 2023 - PC, PS4, PS5, One, Xbox Series

Final Fantasy XVI - 22 juin 2023 - PS5

Sonic Origins Plus - 23 juin 2023 - PC, PS4, PS5, One, Xbox Series, Switch

Crime O'Clock - 30 juin 2023 - PC, Switch

Ghost Trick : Détective Fantôme - 30 juin 2023 - PC, PS4, One, Switch

Sorties jeux vidéo de 2023

Oui, la star de juin c'est toi

Les principales sorties du mois sur consoles et PC

Oui, le mois de juin sera chargé. La liste ci-dessus n'est d'ailleurs pas exhaustive, d'autres jeux plus timides seront bien entendu de sortie, sans compter les early access qui apparaissent chaque jour sur Steam notamment. Nous en parlons peu, mais de grosses mises à jour sont également attendues sur plusieurs jeux. Certaines sont au moins aussi attendues par les joueurs que les nouveaux jeux.

Un DLC de The Elder Scrolls Online arrivera par exemple dès le 5 juin sur toutes les plateformes et promet déjà de nombreuses heures de jeu supplémentaires. À côté de ça, les joueurs de Pokémon Écarlate et Violet pourront quant à eux enfin utiliser Pokémon HOME ! Un simple patch, certes, mais l'attente derrière la mise à jour est énorme. D'ailleurs, si vous pensez qu'un temps fort du mois de juin mérite d'être mis en avant, faites-le nous savoir dans les commentaires !

Et vous, à quoi vous jouez en juin 2023 ?

Street Fighter 6, le grand retour de la baston

2 juin 2023 - PC, PS4, PS5, Xbox Series

Après un Street Fighter 5 qui aura survécu toute une génération de console, Capcom remet le couvert avec Street Fighter 6. Un titre qui s'annonce bien plus travaillé que son logo emprunté dans une banque d'images. Souhaitant faire grandir sa franchise, Capcom change de formule et promet aux joueurs une expérience aux petits oignons. En plus des traditionnels modes arcade et match en ligne, SF 6 propose également un lobby multijoueur dans lequel on peut se balader et un mode solo qui nous permet de rencontrer différents héros légendaires de Street Fighter et des nouveaux venus. Cerise sur le gâteau, il est également possible de créer son propre personnage et même faire de véritables horreurs.

Diablo 4, le roi du hack'n slash est de retour !

6 juin 2023 - PC, PS5, Xbox Series (accès anticipé possible le 2 juin)

Alors que la sortie de Diablo 3 est déjà bien, bien lointaine et que le récent Diablo Immortal cartonne, même s'il a enchaîné les polémiques à son lancement, Diablo 4 s'apprête à taper du poing sur la table dès ce mois de juin. Si le développement du jeu n'a rien eu d'une partie de plaisir, D4 est bien là et il débarque peu avant l'été. Blizzard a, semble-t-il, mis les petits plats dans les grands en proposant un jeu d'entrée plus grand et généreux que ses prédécesseurs.

Cinq classes au lancement, un monde ouvert bourré de choses à faire, du endgame déjà solide et des saisons d'ores et déjà prêtes à s'enchaîner dans les mois qui viennent. Diablo 4 promet de satisfaire les fans et il compte bien séduire les curieux. On verra ce qu'il a dans le ventre sous peu ! Notons que le jeu sort en simultanée sur consoles et PC, une première pour la franchise.

Harmony: The Fall of Reverie, un nouveau DON'T NOD en juin !

8 juin sur PC - 22 juin sur PS5, Xbox Series, Switch

Le destin de l'humanité est en jeu. Utilisez votre don de clairvoyance pour consulter l'avenir et empêcher l'apocalypse qui menace l'équilibre entre votre monde et celui des divinités.

Sauver l'humanité de l'apocalypse en utilisant des pouvoirs presque divins, ça vous tente ? C'est la nouvelle proposition de Don't Nod avec Harmony : The Fall of Reverie. Un nouveau jeu narratif qui surfe une nouvelle fois sur le fantastique mais élève le niveau d'un cran comparé aux Life is Strange. Ici, c'est le destin du monde dont il est question, et nos camarades de jeu ne sont ni plus ni moins que différents dieux. Harmony s'annonce aussi captivant qu'atypique.

Vous saviez que Don't Nod était un palindrome ?

Layers of Fears, le prochain Bloober Team avant Silent Hill 2 Remake

15 juin 2023 - PC, PS5, Xbox Series

Débutée il y a une paire d'années maintenant, la franchise horrifique de Bloober Team aura le droit à son troisième et ultime épisode ce mois de juin et en profitera pour devenir une œuvre complète. Le studio a en effet annoncé que les différents jeux n'étaient en réalité que les pièces d'un même puzzle dont les secrets seront révélés prochainement. On ne sait donc absolument rien de ce que nous réserve cet ultime opus, mais une chose est sûre, l'intégralité de la franchise sera de retour en grande forme.

Les précédents jeux seront ici réimaginés de A à Z sous Unreal Engine 5 et devraient peut-être même nous réserver quelques surprises. Avec Layers of Fears, Bloober Team espère bien secouer les amateurs de jeux d'horreur en proposant quelque chose de différent. Nous verrons, mais cela pourrait être un excellent coup de pub pour le studio qui est aussi au travail sur Silent Hill 2 Remake.

Crash Team Rumble, c'est pas Crash Bandicoot 5 mais le marsupial est bien là !

20 juin 2023 - PC, PS5, Xbox Series, PS4, One

Bon, tout le monde attend Crash Bandicoot 5, d'autant plus que le quatrième opus et la précédente trilogie de remakes sont de vraies réussites, mais visiblement, c'est vers le party-game que s'est tournée Activision et son studio. Crash Team Rumble est un jeu de type MOBA où des héros aux statistiques variées s'affronteront dans des arènes lors de matchs à points. L'objectif est d'emmagasiner un maximum de fruits avant la fin du temps imparti. De nombreux personnages de la licence seront bien entendu présents aux côtés de ce bon vieux Crash. Les différentes arènes seront toutes inspirées d'environnements bien connus des fans. Wumpa sur le gâteau, du contenu post-lancement gratuit est déjà prévu !

Final Fantasy 16, la bombe de juin 2023 qui se la joue Game of Thrones

22 juin 2023 - PS5

Il est là, le gros jeu de Square Enix arrive enfin en juin et risque de faire très, très mal. Final Fantasy 16 compte bien secouer la franchise et ses fans avec un opus bien plus sombre qu'à l'accoutumée et dont l'orientation action est enfin pleinement assumée. Nos différentes prises en main nous ont déjà convaincus, FF16 devrait marquer un nouveau tournant pour la franchise d'un point de vue scénaristique, avec une histoire torturée à la manière d'un Game of Thrones.

Mais aussi avec son gameplay très orienté action donc, qui repose sur un système de combos et de pouvoirs directement empruntés aux invocations. En parlant des invocations, les célèbres créatures titanesques de la licence seront elles aussi de retour et profiteront d'ailleurs de combats hallucinants à la mise en scène épique. S'il reste encore beaucoup de zones d'ombre concernant, par exemple, son contenu secondaire, ce Final Fantasy 16 sent plutôt bon.