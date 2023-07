C’est l’été et les jeux vidéo continuent de sortir peu importe que vous partiez en vacances ou non. Voici les sorties jeux vidéo les plus importantes de juillet 2023, avec de beaux jeux indés et des licences marquantes.

Le mois de juillet fleure bon l’été, les plages et les départs en vacances. C’est toujours un mois relativement calme côté jeux vidéo, avec peu d’annonces et de sorties. Forcément, ça contraste avec un mois de juin particulièrement chargé où Diablo 4, Final Fantasy 16 et Street Fighter 6 se partageaient la tête d’affiche et où les productions prometteuses s’enchaînaient. Il faudra tout de même compter sur quelques beaux noms dans les prochaines semaines, dont une exclusivité Nintendo Switch parfaite pour l’été, des portages et des jeux indé pour le moins originaux. Voici le programme pour juillet 2023.

Quelques sorties importantes pour le mois de juillet 2023

Il fait beau, il fait chaud et le mois sera encore placé sous le signe du jeu vidéo. Juillet 2023 sera comme chaque année une période plus calme, où l’on passera davantage de temps à rattraper notre retard dans notre backlog qu’à enchaîner les sorties. Le mois commencera en douceur, avec seulement quelques sorties dont l’arrivée de l'exclusivité Stadia (RIP) Gylt sur les autres plateformes, et le retour de la licence The Legend of Heroes. Quelques noms se dingueront passée cette première semaine de creux. Oxenfree 2 Lost Signals signera le retour du jeu indépendant qui avait fait sensation, quand les fans de la série Atelier pourront redécouvrir l’un des épisodes les plus appréciés.

Capcom est également attendu au tournant avec Exoprimal, son jeu multijoueur contre des dinosaures qui n’est pas le retour tant espéré de Dino Crisis. Mais ce nouveau mois sera assurément placé sous le signe de Pikmin 4, qui s’annonce comme la pause détente parfaite pour cet été. PlayStation portera de son côté une de ses exclusivités sur PC : Ratchet & Clank Rift Apart, quand Telltale fera son grand retour avec une nouvelle adaptation The Expanse. F1 Manager 2023 viendra conclure ce mois de juillet, mais entre-temps, ce seront aux jeux indépendants de briller. Viewfinder, une petite curiosité qui nous invitera à nous jouer de la réalité via un appareil photo instantané, là où le jeu de gestion Larkeburg Legacies vous charge de jouer les entremetteurs.

Les sorties jeux vidéo de juillet 2023

Synapse - 4 juillet (PSVR 2)

- 4 juillet (PSVR 2) Gylt - 6 juillet 2023 (PC, Xbox Series, PS5, PS4, Xbox One)

- 6 juillet 2023 (PC, Xbox Series, PS5, PS4, Xbox One) The Legend of Heroes Trails into Reverie – 7 juillet 2023 (PS5, Switch, PC, PS4)

– 7 juillet 2023 (PS5, Switch, PC, PS4) Oxenfree 2: Lost Signals - 12 juillet (PS5, Nintendo Switch, PC, PS4, Netflix)

- 12 juillet (PS5, Nintendo Switch, PC, PS4, Netflix) Atelier Marie: The Alchemist of Salburg Remake - 13 juillet (PS5, PC, Switch, PS4)

- 13 juillet (PS5, PC, Switch, PS4) Testament: The Order of High Human - 13 juillet (PS5, PC, Xbox Series, PS4, Xbox One)

- 13 juillet (PS5, PC, Xbox Series, PS4, Xbox One) NARAKA: BLADEPOINT - 13 juillet 2023 : passage en free to play et sortie PS5 (PS5, PC, Xbox Series)

- 13 juillet 2023 : passage en free to play et sortie PS5 (PS5, PC, Xbox Series) Exoprimal - 14 juillet (PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One)

- 14 juillet (PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One) Jagged Alliance 3 - 14 juillet (PC)

- 14 juillet (PC) Viewfinder - 18 juillet (PC, PS5)

- 18 juillet (PC, PS5) UFO: Unidentified Falling Objects - 18 juillet (PC, Switch)

- 18 juillet (PC, Switch) Homeseek - 20 juillet (PC)

- 20 juillet (PC) Larkeburg Legacies - 20 juillet (PC)

- 20 juillet (PC) Unholy - 20 juillet (PC)

- 20 juillet (PC) Les Sims 4 : Vie au ranch (DLC) - 20 juillet (PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One)

(DLC) - 20 juillet (PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One) Might & Magic : Clash of Heroes Definitive Edition – 20 juillet (Switch, PC, PS4)

– 20 juillet (Switch, PC, PS4) Pikmin 4 - 21 juillet (Nintendo Switch)

- 21 juillet (Nintendo Switch) Remnant 2 - 25 juillet (PS5, Xbox Series, PC)

- 25 juillet (PS5, Xbox Series, PC) Ratchet & Clank: Rift Apart - 26 juillet (PC)

- 26 juillet (PC) Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons - 27 juillet (PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One)

- 27 juillet (PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One) The Expanse: A Telltale Series - 27 juillet (PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One)

- 27 juillet (PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One) Disney Illusion Island - 28 juillet (Nintendo Switch)

- 28 juillet (Nintendo Switch) Venba - 31 juillet (PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One)

- 31 juillet (PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One) F1 Manager 2023 - 31 juillet (PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One)

Sorties jeux vidéo de 2023

Présentation des principales sorties du mois sur consoles et PC

Évidemment, il faudra compter sur quelques jeux plus obscurs, moins connus et quelques annonces faites au cours du mois. Tout ça sans compter sur la pléthore de productions qui seront lancées pendant le mois de juillet sur Steam. On pourra également compter sur des DLC importants pour quelques titres populaires. A commencer par l’extension longuement réclamée : Les Sims 4 Vie au ranch. Ce nouveau DLC marquera enfin l’arrivée des chevaux dans le jeu de simulation avec tout un tas de nouveautés au programme. Sea of Thieves ira aussi de sa collaboration avec The Legend of Monkey Island le 20 juillet en apportant l’univers de Ron Gilbert dans le jeu de piraterie avec de nouvelles aventures et missions.

Et vous, vous jouerez à quoi en juillet 2023 ?

Oxenfree 2 Lost Signals, le retour d'un jeu indé marquant

12 juillet 2023 - PS5, Nintendo Switch, PC, PS4 et Netflix

Fin du silence radio. Le jeu indépendant primé Oxenfree sera de retour avec une suite directe, désormais placée sous la tutelle de Netflix. Dans ce thriller narratif surnaturel, Riley, une jeune chercheuse, retourne dans sa ville natale cinq ans après les mésaventures d’Alex et sa bande. Bruits parasites, phénomènes étranges... de mystérieux signaux radio y sont apparus et ils pourraient cacher bien plus qu’il n’y paraît. Il sera question de mener l’enquête, de choix, d’impacts et de puzzles autour d’un talkie walkie, mais pas que.

Exoprimal, le jeu multi de Capcom avec des dinos

14 juillet - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One

Vous rêviez de Dino Crisis, Capcom vous donne Exoprimal. Dans ce jeu multijoueur explosif mêlant PvP et PvE, une armée d’humains doit affronter des hordes de dinosaures armés d’exosquelettes. Chacun représentera un rôle différent, avec des compétences et des spécialisations uniques. C’est sûr, ce n’est pas la même mayonnaise, même si le créateur de la licence est aux commandes. Les premières bêta n'étaient pas forcément des plus encourageantes, mais sait-on jamais, la version finale pourrait être fun. Le jeu sera en tout cas disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.

Viewfinder, la grosse surprise de juillet ?

18 juillet - PC, PS5

Et si la véritable surprise du mois de juillet 2023 c’était lui ? Intriguant comme pas deux, Viewfinder nous invitera à nous jouer de la réalité, en redéfinissant et en remodelant le monde qui nous entoure grâce à un un appareil photo instantané. Un puzzle game au concept original, qui est de ces jeux difficiles à résumer et à expliquer en quelques lignes. Alors voici un trailer pour mieux appréhender cette curiosité vidéoludique.

Pikmin 4, l'exclusivité Nintendo Switch qui fleure bon l'été

21 juillet 2023 - Nintendo Switch

Ce mois ci c'est une nouvelle fois Nintendo qui brille en signant le grand retour d'une de ses licence les plus marquantes, mais aussi les plus discrètes. La dernière fois qu’on avait vu le Capitaine Olimar et ses mignons petits Pikmin sur console, c’était avec un spin-off en 2017 sur 3DS. Dix ans après le dernier épisode numéroté, la licence va porter son concept atypique sur Nintendo Switch. Les créatures hybrides aux capacités inouïes viendront adoucir un été qui s’annonce caniculaire le 21 juillet prochain, le temps d’une mission de sauvetage sur une planète inconnue. Un production choupie comme tout avec un gentil toutou et deux nouveaux types de créatures à découvrir.

Remnant 2, une suite très attendue par les fans

25 juillet - PS5, Xbox Series, PC

Après le succès du premier opus, il était difficile d'imaginer qu'aucune suite ne viendrait pointer le bout de son nez. Remnant 2 se présente une nouvelle fois comme un shooter looter teinté de mécaniques souls-like histoire d'amener un peu de difficulté à l'ensemble. L'univers est une nouvelle fois bien sombre et fantastique. On pourra incarner différentes classes de personnages afin d'arpenter des donjons seul ou en coopération et combattre une tonne de monstruosité. Une fois de plus, les boss semblent être totalement fous et ils devraient nous donner pas mal de fil à retordre. Lors de notre preview en tout cas, nous n'avons pas été déçus du voyage.

The Expanse: A Telltale Series, le grand retour de Telltale

27 juillet 2023 - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One

Sauvé de justesse du naufrage, le studio Telltale revient d'entre les morts avec une nouvelle fournée de jeu narratif comme il sait si bien les faires. Cette fois, direction la science-fiction avec The Expanse, jeu narratif inspiré de la célèbre série Syfy. On incarne Camina Drummer, commandante en second de l'Artemis, un vaisseau de pirate en quête d'épave et de trésors abandonnés dans l'espace. En plus du pillage, on devra s'arranger pour que tout l'équipage se porte bien, calmer les tension pour éviter une mutinerie, tisser des liens et prendre des décision difficiles qui impacteront l'aventure. Telltale affirme qu'il s'agis ici d'un de ses jeux les plus ambitieux. On attend de voir ça.