On le sait, le monde du jeu vidéo est aussi marqué par des rachats. On se souvient encore tous de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, qui avait fait grand bruit. Dans le même ordre d'idée, les choses commencent à bouger sérieusement du côté de Sony et FromSoftware (Elden Ring). Voici ce que l'on peut apprendre.

Un rachat qui pourrait être énorme du côté de chez Sony

Le 20 novembre dernier, Takeshi Natsuno, PDG de Kadokawa Corporation, a annoncé via un communiqué de presse que Sony Group Inc. avait exprimé son intention d'acquérir la totalité des actions de la société. Cette déclaration marque une avancée significative dans une relation d'affaires qui s'étend sur plusieurs années. En effet, Sony et Kadokawa discuteraient depuis longtemps d'une éventuelle acquisition, selon les informations publiées par Bloomberg.

Kadokawa Corporation, bien que principalement connue à l'international pour son studio de développement de jeux vidéo FromSoftware, dispose d'un portefeuille diversifié. La société japonaise, fondée en 1945, est un acteur majeur des médias, englobant des secteurs tels que l'animation, les jeux vidéo, les films et même le streaming via sa plateforme NicoNico Douga. Parmi ses autres filiales figurent Acquire (créateur de Tenchu), Spike Chunsoft, et Kadokawa Daiei Studio, un géant du cinéma japonais. Cependant, Sony semble principalement intéressé par les actifs liés aux jeux vidéo et à l'animation, secteurs où elle possède déjà une forte présence.

Pour Kadokawa, une acquisition complète par Sony représente une opportunité stratégique. La société préfère se vendre à un groupe local plutôt qu'à des entreprises étrangères, telles que Microsoft, Tencent ou encore Kakao Corp., qui auraient également manifesté un intérêt.

Un contexte économique complexe

La valeur marchande actuelle de Kadokawa, estimée à 4,1 milliards de dollars, place cette acquisition potentielle dans une catégorie similaire à celle de précédentes transactions majeures dans l'industrie du jeu vidéo. À titre de comparaison, Sony a acheté Bungie en 2022 pour 3,7 milliards de dollars. Toutefois, ces montants restent loin derrière les 7,5 milliards de dollars dépensés par Microsoft pour Bethesda. Ou encore l'impressionnante somme de 68,7 milliards de dollars pour Activision Blizzard King.

L'intérêt de Sony pour Kadokawa s'inscrit également dans un contexte plus large de réorganisation au sein de l'industrie. L'année 2024 a été marquée par des fermetures de studios et des licenciements massifs, y compris chez Sony. Plusieurs studios, tels que London Studio et Firewalk, ont été impactés, soulignant les défis que représentent les jeux en service live, souvent coûteux et risqués. Dans cette optique, acquérir un studio ayant prouvé sa rentabilité, comme FromSoftware, semble être une stratégie plus sécurisante. Et puis ça fait longtemps visiblement que Sony semble courir après FromSoftware.

Source : bloomberg