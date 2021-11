Il faut parfois le répéter pour que ça rentre, mais l'année 2021 marque les 30 ans de ce bon vieux Sonic. Et si SEGA semble prendre du retard avec les festivités, en coulisses, on s'active.

Pour déboucher votre meilleur millésime et faire pleuvoir les cotillons, il faudra repasser : annoncé (un peu en catastrophe ?) au printemps 2021, le mystérieux Sonic Rangers nous laissait rapidement entrevoir le futur épisode de la licence Sonic the Hedgehog. Immédiatement annoncé pour 2022 sur à peu près toutes les plateformes du marché, cet nouvel épisode doit selon le game designer Takashi Iizuka "proposer une expérience Sonic de nouvelle génération". Rien que ça.

Mais si ce nouvel épisode officialisé en bonne et due forme concentre sur lui bien des regards, SEGA pourrait bien honorer sa promesse de multiplier les projets, parce que l'on n'a pas tous les jours 30 ans. Aujourd'hui, un dépôt de marque vient corroborer une rumeur qui germait il y a quelques semaines sur les forums de Reddit, et qui voudrait que l'épisode Rangers s'intitule finalement... Sonic Frontiers.

L'information vient aujourd'hui prendre un peu de poids, alors que la fiche dudit Sonic Frontiers vient de faire son apparition sur Chizai Watch, un site qui répertorie les dépôts de marque au Japon :

Déposée le 22 octobre dernier, le nom Sonic Frontiers pourrait donc venir remplacer le très texan Sonic Rangers, un nom qui avait lui-même fuité avec le premier (et pour l'heure unique) teaser vidéo. Si le reste des ragots colportés sur Reddit s'avèrent tout aussi justes que ce changement de nom, Sonic Frontier, donc, pourrait prendre la forme "d'un open world similaire à celui de Breath of the Wild", et ravir les joueurs qui auraient apprécié le dernier épisode anniversaire : Sonic Generations (et on les comprend).

En attendant de découvrir ce que nous réserve Maître SEGA pour les mois à venir, rappelons qu'une compilation baptisée Origins rassemblera l'an prochain les premières aventures en 2D du célèbre hérisson, et que celui que l'on appelle encore officiellement Sonic Rangers est attendu pour 2022 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X|S.