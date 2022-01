Sonic Frontiers sera une fois encore entièrement localisé en français. Pour fêter les trente ans de sa mascotte qui n'en finit plus de se chercher, SEGA entend proposer une aventure multilingue, qui en placera évidemment une pour la langue de Malik Bentalha :

Bonne nouvelle ! Les équipes ont déjà travaillé dur pour la localisation de Sonic Frontiers et proposer la série à un nouveau public.

Sonique Frontières

En plus du doublage originale et de la version française, les personnages de Sonic Frontiers parleront donc allemand, italien, japonais et espagnol, histoire de ratisser large. Malheureusement, SEGA n'a pas encore pris le soin de dévoiler le casting des acteurs qui prêteront leurs voix dans ces différents langages, même si le retour de Roger Craig Smith aux affaires devrait lui permettre d'incarner une fois encore la mascotte supersonique. Côté VF, on se demande pourquoi Alexandre Gilelt ne serait pas une fois de plus convié, puisqu'il incarne le hérisson depuis Sonic Generations, l'épisode qui fêtait les vingt de la série, CQFD.

Mais en consultant les détails livrés par SEGA, on ne peut que s'interroger sur certains choix de localisation, puisque les sous-titres chinois et coréen ne seront pas disponibles sur PS4, PS5 ou Switch, et donc "exclusifs" aux versions PC, Xbox One et Xbox Series. Un choix curieux, difficile à expliquer pour l'heure.

Espérons que cette approche linguistique singulière trouve une explication, puisque le développement de Sonic Frontiers est déjà plu long que prévu. En effet SEGA, annonçait récemment avoir été contraint de reporte les festivités suite à des retours négatifs lors des premiers tests.

Il faut désormais prendre mal en patience, et sagement attendre Sonic Frontiers pour la fin de l'année 2022 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series.