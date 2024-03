Les Sims est un phénomène majeur dans l'industrie du jeu vidéo. Et ça depuis son lancement en l'an 2000, devenant même culte pour plusieurs générations. Naturellement, cela suscite des idées pour aller encore plus loin. C'est ainsi que le monde du cinéma se prépare à accueillir avec impatience une adaptation très attendue. Ce projet ambitieux rassemble des figures prestigieuses du cinéma et de la télévision. Promettant une collaboration fascinante entre les univers du jeu vidéo et du grand écran. Que sait-on exactement ?

Les Sims voit grand

Selon le très respecté Hollywood Reporter, le jeu Les Sims, qui permet aux joueurs de créer et de gérer la vie de personnages virtuels dans une simulation de la vie réelle, sera adapté au cinéma. La réalisation de ce projet a été confiée à Kate Herron. Célèbre pour avoir dirigé la première saison de la série Marvel Loki, qui a marqué les esprits par son originalité et sa capacité à mêler différents genres. Herron, reconnue pour sa créativité et son approche novatrice, coécrira également le scénario avec Briony Redman.

La production du film sera assurée par LuckyChap. La société de production dirigée par Margot Robbie, Tom Ackerly, Josey McNamara et Sophia Kerr. Cette équipe, encore sous l'éclat de leur récent succès avec le film Barbie, promet de porter Les Sims avec une vision unique et innovante. Ils seront épaulés par Roy Lee et Miri Yoon de Vertigo Entertainment (La Grande Aventure Lego 2). Ainsi qu'Electronic Arts, l'éditeur du jeu, qui participera également de manière créative et productive au projet.

Le choix de Kate Herron pour diriger ce film est particulièrement intéressant. Surtout compte tenu de son expérience avec des matériaux difficiles à adapter. Comme ce fut le cas pour la série Loki. Son talent pour naviguer dans des univers multiples et pour raconter des histoires non linéaires pourrait s'avérer crucial dans la transposition de l'univers des Sims. Un jeu réputé pour son absence de narration fixe et son infinité de possibilités.

Une adaptation à la Barbie ?

Un jeu unique et difficile à adapter

En réalité, Les Sims est bien plus qu'un simple jeu ; il représente une exploration de la vie quotidienne à travers des avatars dotés de traits de personnalité changeants, de compétences et de relations diverses. Les joueurs s'immergent dans des activités banales. Telles que la préparation du dîner ou la décoration d'une maison, tout en gérant les aspirations et les objectifs de leurs personnages. Depuis sa première sortie en 2000, le jeu a évolué pour inclure une vaste gamme de décors et de thèmes. Allant des vacances à la vie au lycée, en passant même par la magie et les vampires.

Le défi de ce projet cinématographique sera de capturer l'essence des Sims. Avec le succès récent de films adaptés de propriétés intellectuelles considérées comme difficiles à adapter, tels que les films Lego ou même Barbie, le projet Les Sims est attendu avec impatience.