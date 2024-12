Will Wright, le papa des Sims, revient sur le devant de la scène vidéoludique avec un projet aussi ambitieux que surprenant. On vous donne tous les détails.

Les Sims ont marqué un vrai précédent dans le paysage vidéoludique. Depuis, aucun réel rival n'a vu le jour en matière de simulation de vie — du moins, pour l'instant, car la relève commence à se montrer... Malgré le succès colossal de la licence, qui en est à son quatrième opus aujourd'hui (et depuis 10 ans), son créateur a quitté le navire depuis un bon moment. Cela dit, Will Wright n'a pas rompu avec la création vidéoludique pour autant, au contraire ! Il dévoile un premier aperçu concret de sa nouvelle production : Proxi.

Comme un souvenir de Sims chez Will Wright

Le créateur des Sims mise tout ce qu'il sait faire : la simulation de vie. Il faut dire qu'il en a fait sa spécialité depuis ses débuts. De SimCity à Spore, Will Wright a clairement établi son ADN. Gestion et simulation sont ses maîtres-mots. Or, cela ne semble pas prêt de changer. Sa nouvelle création, Proxi, est dans une veine tout à fait semblable.

C'est en 2018 que le bonhomme délivrait les premières informations sur ce nouveau jeu. Six ans après, c'est avec Gallium Studios qu'il reprend la parole à son propos. Ou, plus exactement, qu'il nous le présente grâce à un « petit extrait » qui n'est pas un « vraiment un vrai trailer » comme cela est précisé en légende.

Proxi, le nouveau jeu étonnant de Will Wright

Avec Proxi, Will Wright est aux manettes de la création. C'est en tout cas ce qu'indique l'étiquette “designer” dont il est affublé sous cette première présentation vidéo du jeu. Pas étonnant, dès lors, que la simulation soit au cœur du projet. Cela dit, le concept s'éloigne des Sims pour quelque chose de beaucoup plus étonnant : il s'agit d'un titre que VOUS allez façonner en parlant directement avec le software pour construire des scènes uniques.

De fait, Proxi vous invite à raconter vos « souvenirs » à l'écrit. En prenant appui sur le contexte des questions qui vous sont posées et des mots-clés repérés dans votre texte, le jeu va adapter le décor pour recréer virtuellement les scènes décrites. Ainsi, vous pourrez donner vie à des moments de votre mémoire, les mettre en lien les uns avec les autres et même les partager avec d'autres joueuses et joueurs.

Le jeu est développé en partenariat avec Unity Technologies. On comprend dans le fond qu'il repose sur un principe de chat bot et de conception procédurale de l'environnement. En outre, vous pourrez également personnaliser les scènes synthétisées (voilà qui nous rapproche à nouveau des Sims).

Proxi n'a toujours pas de date de sortie. Néanmoins, après six ans de développement depuis l'annonce, on comprend l'intérêt du créateur à en faire parler à nouveau. Cette courte présentation est l'occasion de rappeler l'existence du jeu et, de ce fait, d'attirer potentiellement des investisseurs tout en éveillant l'intérêt du public. Dans l'immédiat, difficile d'évaluer la portée que pourrait avoir un tel projet. Néanmoins, Will Wright continue de faire preuve de son ambition et de son envie d'innover, comme il l'a fait à l'époque avec SimCity et Les Sims.