C'est une fin de semaine très spéciale pour les joueurs et joueurs des Sims 4. Après 10 ans, le jeu est toujours en très grande forme. Il a même reçu un énorme patch il y a quelques heures. Une update qui vise à faire le ménage en se débarrassant des bugs, tout en incorporant des fonctionnalités réclamées. Qui plus est, cette mise à jour a aussi préparé le terrain pour le DLC Amour Fou qui sort ce 25 juillet 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Mac. Mais la situation a dérapé et Maxis ne contrôle plus rien.

Les Sims 4 en difficulté après l'énorme patch de juillet 2024

Même après 10 ans, Les Sims 4 parvient encore à intéresser du monde et la communauté n'a jamais été aussi nombreuse. Et cette semaine est très particulière dans la mesure où, ça y est, certaines fonctionnalités attendues depuis la sortie du jeu ont enfin été implémentées. Des nouveautés qui tournent principalement autour des relations avec les autres Sims, puisque c'est également le thème du nouveau DLC Amour Fou. Par exemple, il est possible de définir le degré de jalousie des personnages en fonction des interactions et de pratiquer le polyamour. Les PNJ pourront aussi envoyer une invitation pour demander d'aller plus loin dans la relation. Des réglages plus précis vis-à-vis du genre sont également disponibles etc.

L'arrivée de ces nouvelles options était donc censée ravir un grand nombre de fans. Sauf que tout ne se déroule pas comme prévu. La mise à jour Les Sims 4 de juillet 2024 a fait de gros dégâts et a cassé le jeu. Très rapidement, les joueuses et joueurs ont fait part de bugs, de plantages et autres soucis plus ou moins inquiétants. Dans les problèmes constatés, certains évoquent des comportements anormaux où les Sims deviennent méchants, impolis les uns envers les autres et perdent des points de relation de façon aléatoire. Et ça peut même virer à l'insulte après d'âpres disputes.

Pour certains, les menus des Sims 4 sont complètement cassés, ce qui rend le jeu de fait injouable. L'ajout d'options a aussi déréglé les relations familiales au point où certaines limites n'existent plus, ce qui rend l'inceste à nouveau possible. Bref, c'est un cauchemar pour beaucoup. Évidemment, ça a fait du bruit et Maxis est déjà sur le coup pour trouver une solution pérenne. « Nous sommes actuellement en train de tester un correctif pour les problèmes signalés. Nous espérons le déployer dès que possible » a déclaré un community manager d'EA.

Crédits : Jayrae316 on EA AHQ.

Source : forums EA.