C’est l’une des plus grosses sorties à venir, Silent Hill 2 Remake est ardemment attendu par une armée de fans, mais pourrait également intéresser les plus curieux n’ayant encore jamais posé les mains sur la franchise. Konami mise énormément sur ce nouvel épisode qui va devoir redorer le blason de la licence. Une étape très importante qui détermine presque à elle seule l’avenir de la série horrifique. Et on sait qu’il y a déjà un paquet de plans pour cette dernière.

Silent Hill 2 Remake victime de très nombreux leaks

Silent Hill 2 Remake débarquera le 8 octobre prochain sur PS5 et PC, dans un premier temps. Pour ceux qui ont déjà parcouru le jeu original de long en large, vous le savez, le scénario et les surprises sont capitaux pour bien profiter de l’expérience. Remake oblige, Bloober Team, le studio chargé du développement, a également prévu plusieurs nouveautés pour surprendre les vétérans, mais également moderniser l’ensemble. En d’autres termes, ça devrait être une découverte pour tout le monde, et c’est essentiel.

Malheureusement, il y a peu, Silent Hill 2 Remake avait commencé à leaker sur les réseaux sociaux et désormais, il est carrément disponible pour des centaines de personnes, bien avant sa sortie. Résultat, les réseaux sont en train d’être inondés de spoilers. C’est donc ici une ultime mise en garde que nous vous faisons, faites très attention lorsque vous vous baladez sur vos réseaux sociaux favoris. De très gros spoilers sont déjà en ligne un peu partout, plusieurs clichés ou carrément des séquences de plusieurs heures de gameplay. Si vous comptez faire le jeu à sa sortie, on ne peut donc que trop vous conseiller de complètement verrouiller vos réseaux sociaux ou de bannir quelques mots clés, histoire de bien vous préserver. Ce serait dommage de se gâcher le plaisir alors qu’on est sur la dernière ligne droite.