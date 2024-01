Les fans d'horreur n'en peuvent plus d'attendre Silent Hill 2 Remake sur PS5, et Konami garde le silence. Mais Sony a visiblement pris la parole à la place de l'éditeur pour une excellente nouvelle.

Après une année 2023 marquante pour le jeu vidéo, 2024 va tenter de faire au moins aussi bien. Ça va être difficile mais de grosses sorties sont tout de même attendues. Entre The Plucky Squire, Tekken 8, Black Myth Wukong, Hellblade 2, Like a Dragon Infinite Wealth, Stalker 2, Rise of of the Ronin ou FF7 Rebirth, votre portefeuille et votre vie sociale vont encore être mis à mal. Pour les fans de jeux d'horreur, ça devrait également être un bon cru avec le retour d'Alone in the Dark, de la version console d'Outlast Trials et de plein d'autres titres - du moins on l'espère. Et Silent Hill 2 Remake dans tout ça ?

Silent Hill 2 Remake « prochainement » dispo en exclu PS5 ?

À quand la sortie de Silent Hill 2 Remake sur PS5 ? C'est la question que tous les adeptes de la licence culte et d'horreur se posent depuis des mois et des mois. Les revendeurs s'en donné à cœur joie en partageant des dates incorrectes pour engranger des précommandes, et certains joueurs ont perdu patience. Bloober Team, qui développe cette version, en a fait les frais et a recadré les plus impatients qui bombardaient le studio de messages. Le développement de Silent Hill 2 Remake se passe bien, mais la communication ne dépend pas d'eux.

Au nom de notre équipe de développement, nous voulons clarifier que la production progresse sans accroc et en accord avec notre planning. Nous comprenons que beaucoup de joueurs dans le monde attendent avec impatience des nouvelles du jeu, et nous apprécions votre enthousiasme. Nous vous demandons juste d'être un peu plus patient. Une fois que Konami, l'éditeur du titre, aura communiqué davantage d'informations, nous sommes convaincus que l'attente en aura valu la peine. Via X.

Mais voilà, Sony a manifestement vendu la mèche avant Konami. Dans une bande-annonce qui dévoile les jeux à venir en 2024 sur PS5, on peut voir Metal Gear Solid 3 Remake... et Silent Hill 2 Remake !

Crédits : PlayStation.

Un nouveau film et encore plus de remakes

Une sortie du jeu en 2024 paraît être le moment idéal par rapport à Return to Silent Hill. Le nouveau film de Christophe Gans qui adapte justement les événements de SH2. Dès lors, on voit bien Konami faire en sorte de lancer ces deux projets dans une intervalle assez proche, et créer ainsi une synergie pour maximiser le succès à la fois du film et du remake. Et en parlant de remakes, attendez-vous à plus, beaucoup plus, d'après une déclaration de l'éditeur.

« Nous travaillons avec diligence sur Metal Gear Solid Delta Snake Eater […] ainsi que sur des remakes et de nouveaux jeux de la série Silent Hill, qui jouit d'une popularité dans le genre horreur psychologique » a annoncé Konami en 2023. Le succès ou non de Silent Hill 2 PS5 décidera sûrement du sort de ces autres remakes mystérieux. Rendez-vous donc très certainement cette année pour le lancement sur PlayStation 5, et peut-être sur PC également. Une version sera bien développée, mais elle ne devrait normalement pas être disponible en même temps.