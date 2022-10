Return to Silent Hill a expliqué ses ambitions avec quelques mots de Christophe Gans, le réalisateur du film de 2006.

Des détails sur le film Return to Silent Hill

Lors d'une interview qui annonçait Return to Silent Hill, Christophe Gans expliquait les intentions de son nouveau film. Un long-métrage qui sera totalement déconnecté des deux précédents, qui soit accessible et en phase avec le public et paysage cinématographique horrifique actuels avec une touche de modernité. Mais sans sacrifier l'aura de la franchise et même plus. Car le réalisateur et le producteur Victor Hadida se lancent dans un pari très risqué : adapter Silent Hill 2 à leur façon.

Ce film a eu un énorme succès. Nous voulions retourner à cette merveilleuse histoire. Il s'agit de Silent Hill 2. Un jeune homme qui retourne sur Silent Hill où il a connu un grand amour. Mais il tombe sur un horrible cauchemar. Le premier Silent Hill se passe dans une ville, une petite ville enfermée dans la brume. C'est un lieu où on a l'impression d'être capturé dans un monde inconnu. Mais dans le deuxième jeu, les créateurs ont changé les règles. Donc nous voulions retourner à Silent Hill. C'est la même ville, mais nous allons vivre du point de vue du personnage principal, ce monde étrange. Christophe Gans via Konami.

Victor Hadida se veut aussi rassurant et très attaché au matériel d'origine.

Pour l'adaptation du film, nous respectons l'intention de l'auteur, du producteur et de Konami. Christophe respecte beaucoup l'œuvre et en même temps, il a sa propre vision. A la vision du réalisateur, nous avons associé l'idée créative de l'auteur du jeu, et nous avons pu créer un film qui parle aux fans.

Devant ce défi de taille, qui est celui d'exprimer l'univers de Silent Hill 2 dans un format bien plus court, Christophe Gans veut être respectueux et humble.

Des monstres familiers mais plus impressionnants

Dans ce nouveau film Return to Silent Hill, les monstres seront bien semblables à ceux de Silent Hill 2... mais en plus impressionnants. Il y aura de nouvelles créatures mais également celles iconiques comme Pyramid Head, redessiné avec soin par Gans et ses équipes. Surprendre les fans est aussi un point sur lequel le réalisateur et le producteur insistent.

Les nouveaux jeux Silent Hill annoncés

Voici le récapitulatif de tous les jeux Silent Hill annoncés avec la pastille sur le film Return to Silent Hill.