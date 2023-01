La série The Last of Us risque d’être le gros carton de ce début d’année. Attendue pour ce dimanche aux États-Unis, la France pourrait bien être privée de cette adaptation faute de diffuseur.

La série The Last of Us sera diffusée dès ce 15 janvier 2023 sur HBO Max partout dans le monde, mais quid de la France ? Depuis la fin de l’accord entre OCS et le géant américain, puis le rachat de la plateforme par Canal c'est le flou est complet. Alors que l'adaptation du célèbre jeu paru en 2013 risque de faire beaucoup de bruits, les fans français pourraient bien être laissés sur la touche.

Où sera diffusée la série The Last of Us en France ?

Où la série The Last of Us sera-t-elle diffusée en France ? Une question qui turlupine les Français depuis de longues semaines. L’accord entre OCS et HBO est devenu caduc le 1er janvier 2023 et Warner France ne communique sur la série qu'avec un vague « prochainement ». Les yeux se sont naturellement tournés vers Amazon Prime Video France, qui a obtenu les droits de diffusion de certains programmes de la plateforme américaine. Hors elle nous a assuré que l’adaptation ne sera bel et bien pas disponible chez elle.

Interrogé par nos soins, OCS nous a également confirmé que la série « The Last of Us ne sera a priori pas proposée sur OCS, sauf changement de dernière minute. » Un changement de dernière minute qui n’aura visiblement pas lieu, puisque Canal+ a annoncé le rachat du bouquet de chaînes de télévision quelques temps plus tard. Or justement, Warner (propriétaire de HBO) et la filiale de Vivendi ne seraient pas parvenus à trouver un accord et plusieurs chaînes proposées dans ses bouquets ne seraient plus disponibles dans les offres Canal. Selon les informations du journaliste Sylvain Trinel (JVFR, IGN), la série The Last of Us ne serait tout simplement pas diffusée en simultané en France.

Pas de diffusion en simultané en France

Des infos dont je dispose, les négociations sont toujours en cours pour un diffuseur français de la série The Last of Us, on se dirige « a priori » vers une arrivée en France après la diffusion américaine comme le fait Disney+ pour les séries FX m’a confié une source proche du dossier.

Warner a cependant affirmé à nos confrères de Numerama que la série serait bien disponible dans le courant de l’année chez nous. Pour le moment, l’adaptation du célèbre jeu Playstation se retrouve donc sans diffuseur français. Les soucis entre Warner et Canal pourraient néanmoins donner du fil à retordre à HBO. Il y a fort à parier que la situation se résoudra prochainement, mais pas à temps pour la sortie de la série The Last of Us.