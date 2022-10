Où sera diffusée la série The Last of Us en France ? HBO vient de signer un accord avec un acteur majeur du secteur, nous apportant un premier élément de réponse.

La série The Last of Us est attendue au tournant par les fans, comme les non joueurs. HBO croit dur comme fer en son adaptation, et lui espère un succès aussi franc que House of Dragon. Cependant une question turlupine les français : où est-ce qu’ils pourront la regarder ? HBO Max ne sortira pas en France, et OCS avait conclu un accord qui sera caduc à la fin de l’année.

La série The Last of Us disponible sur Amazon Prime ?

Les choses se précisent autour de la série The Last of Us. Variety vient d’annoncer la signature de plusieurs accords de diffusion pour Amazon France. Le service de streaming du géant du e-commerce s’est mis dans la poche des cadors de l’industrie, dont Sony Pictures et Warner Bros Discovery. Autrement dit, les films et séries HBO Max passeront par Amazon Prime Video. Cela inclut les contenus originaux comme Peacemaker, Pretty Little Liars : Original Sin, DMZ et les autres à l’instar de Les Frères Scott par exemple.

Le deal prendra effet dès la fin de l’année. De son côté Warner Bros Discovery entend toujours sortir sa propre plateforme en France, mais pas avant 2024. Notre pays étant un marché clé de l’Europe, l’entreprise américaine s’est rapprochée de géants du streaming pour diffuser certains de ses contenus. La série The Last of Us étant prévue pour 2023, elle devrait donc être disponible sur Amazon Prime Video en France.

L’information reste cependant au conditionnel pour le moment, car Variety n’a pas détaillé les contours autour de cet accord. Est-ce qu’il concernera également tous les contenus inédits qui seront diffusés pendant la période du deal ? Le mystère reste entier. On voit cependant mal le géant américain priver une cible privilégiée d’un de ses programmes phares pour la faire attendre un an plus tard. On attendra donc une communication plus claire sur cet accord, mais la série The Last of Us devrait arriver sur Amazon Prime Video, sauf mauvaise surprise.