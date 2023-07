La série The Last of Us rempilera bien pour une saison 2 et même si cette dernière est à l'arrêt, tout n'est pas noir pour autant. Au contraire même, puisque Craig Mazin, le grand patron derrière la série, il y a beaucoup de choses à venir. L'homme nous confirme en effet tout ce qui se dit depuis un bon moment déjà et nous rassure avec de bonnes nouvelles concernant le show.

À moins de vivre dans une grotte, n'importe qui s'intéressant un minimum au cinéma et aux séries sait qu'une énorme grève est en cours. À l'origine, ce sont les scénaristes qui ont levé les plumes en signe de protestation. Ces derniers souhaitent ni plus ni moins que faire valoir leur droit et revaloriser leur travail. Une juste cause qui a provoqué un véritable chaos dans les productions sur petit et grand écran. Plusieurs séries, comme The Last of Us, sont au point mort, les gros films sont reportés, notamment chez Marvel, c'est un festival.

Il y a peu, les acteurs sont eux aussi entrés en grève, ici aussi pour faire valoir leur droit et revaloriser leur travail. Si l'on a tendance à croire que chaque acteur est payé plusieurs millions de dollars et qu'ils vivent tous dans l'opulence, les ultra-stars ne sont que la toute petite pointe visible d'un immense iceberg composé d'acteurs qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et qui se sentent exploités au même titre que les écrivains.

La saison 2 de The Last of Us va très bien

Quoi qu'il en soit, les choses se corsent pour l'industrie et les projets prennent l'eau ou sont reportés, toutefois The Last of Us semble être une des rares exceptions. Dans les colonnes de Deadline, Craig Mazin, l'un des papas de la série, a affirmé que même si la saison 2 est à l'arrêt, que les choses étaient actuellement au point mort, la série devrait arriver dans les temps. Il annonce d'ailleurs que le premier épisode a d'ores et déjà été écrit avant l'explosion de la grève des artistes. La saison 2 traitera bien entendu The Last of Us Part 2, la suite à succès qui a d'ailleurs refait parler d'elle récemment puisqu'elle pourrait revenir sous la forme d'un remaster.

Les fans savent donc ce qui devrait arriver dans la prochaine saison. Nous ne dirons rien ici pour ne pas spoiler, mais de toute façon, Mazin affirme que « même les spectateurs ayant fait le jeu seront surpris ». On doit s'attendre à de nombreux rebondissements et certaines choses même inédites, à l'instar de la première saison qui n'a pas hésité à revoir le traitement de certains personnages du jeu. D'ailleurs, si vous avez aimé la saison 1, vous serez ravis d'apprendre que Craig Mazin étudie la possibilité de faire revenir certains personnages via des flashbacks. L'occasion pour les spectateurs de revoir la bouille de leur héros et pour les fans (même les plus hardcore de la licence) d'en apprendre davantage sur les personnages.

Enfin, le showrunner a une nouvelle fois affirmé qu'il y aurait bien plus d'infectés que dans la première saison, plus que dans le cinquième épisode même (pas de spoil, pas de spoil). Une nouvelle qui devrait faire plaisir à tous ceux qui ont été déçus de ne pas croiser autant de créatures dégueu qu'espéré. Quoi qu'il en soit, la saison 2 s'annonce gargantuesque, mais pas que.

La saison 3 assurée ! A moins que...

Visiblement, Craig Mazin voit les choses en grand pour cette nouvelle saison puisqu'il se fait épauler par deux nouvelles têtes que sont Halley Gross et Bo Shim. Halley Gross, une ancienne actrice et scénariste de talent ayant notamment prêté sa plume pour la série WestWorld. Elle est surtout connue chez nous autres joueurs pour avoir co-écrit The Last of Us Part 2. Ça tombe plutôt bien du coup. Bo Shim est de son côté connu pour son travail sur Sea Fog ou encore Memories of Murder.

Deux talents supplémentaires qui viendront donc compléter l'équipe pour mettre sur pied le nouveau voyage d'Ellie et Joel aux côtés de Craig Mazin et Neil Druckmann. Une nouvelle histoire qui s'annonce riche puisqu'elle ne s'arrêtera d'ailleurs pas à la seconde saison. Le créateur a en effet confirmé qu'une saison 3 était prévue et qu'elle continuerait l'histoire de The Last of Us Part 2. La seule chose qui pourrait empêcher l'arrivée de cette nouvelle saison serait que le public se lasse et que la série soit tout bonnement annulée par HBO. Mais vu les records décrochés par la première et le nombre incroyable de nominations et de récompenses qu'elle a obtenu, ce serait étonnant.