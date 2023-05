Y aura-t-il une saison 3 de The Last of Us ? Alors que la production de la saison 2 est à l'arrêt en raison de la grève des scénaristes, HBO évoque l'avenir du show.

Qui a dit que les adaptations de jeux vidéo en films ou en séries n'avaient aucune chance de briller ? Bon, il est vrai que les exemples d'échecs cuisants sont nombreux. Malgré tout, les producteurs continuent de croire au potentiel des adaptations, malgré les réticences exprimées par les joueurs à chaque nouvelle annonce. La série The Last of Us a relevé le pari corsé de plaire à la fois aux fans de la licence, mais aussi aux nouveaux venus. Un succès également dû aux prestations de Pedro Pascal, dans le rôle de Joël, et de Bella Ramsey, qui interprète Ellie. Quand allons-nous retrouver le duo dans la saison 2 du show HBO ? La grève des scénaristes débutée le 2 mai dernier a considérablement impacté sa production, mais elle est toujours prévue. En revanche, rien n'assure que la série ira au-delà avec une saison 3.

Pas de décision prise concernant la saison 3 de The Last of Us

Dans une interview accordée à Deadline, Francesca Orsi, directrice de la section séries dramatiques de HBO, se livre sur la série TLOU. En plus de confier que la saison 2 n'arriverait pas avant 2025 à cause de la grève des scénaristes, Francesca Orsi évoque pour la première fois une troisième saison de la série. Les showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann sont pour, probablement comme tous les fans de The Last of Us. « Je pense que Craig et Neil sont encore en train de réfléchir à la façon dont ils vont mettre un terme à la série », explique-t-elle de prime abord. Mais quel sera l'impact de la grève sur l'avenir de la série ? C'est incertain.

Nous avons vaguement entendu dire qu'il y avait des idées pour une saison 3 de la série, mais pour l'instant, nous prenons les choses une saison à la fois. Il n'y a aucune garantie à ce stade que nous en aurons une, mais je sais qu'ils ont tous les deux une vision pour la saison 3. Je ne sais pas encore si cela nous amènera à faire d'autres saisons.

La série en avance scénaristiquement sur la licence de Naughty Dog ?

Pour le moment, une troisième saison de The Last of Us reste donc plus qu'hypothétique. La grève des scénaristes ne semble pas liée aux réserves émises par Francesca Orsi, même si l'arrêt de la production de la saison 2 rend les prévisions encore plus complexes. C'est surtout la vision des showrunners qui est en cause, et on peut comprendre pourquoi. La saison 2 de la série adaptera plus ou moins fidèlement The Last of Us Part II. Craig Mazin et Neil Druckmann ont déjà prévenu : une seule saison ne suffira pas pour couvrir tous les événements. Mais au-delà ça ? Préfèrent-ils attendre la sortie de TLOU 3 pour livrer une quatrième saison du show ? On imagine mal la trame de la série prendre de l'avance sur celle narrée dans l'œuvre vidéoludique de Naughty Dog, ce qui peut expliquer la difficulté des showrunners à se projeter.