La série Harry Potter de HBO aurait trouvé un interprète de plus, et ce pour un rôle très attendu par les fans. Découvrez qui est pressenti avec nous.

HBO prépare encore du très lourd pour les années à venir. Outre ses créations originales, on pense évidemment à la saison 2 de la série The Last of Us ou encore aux futurs projets dans l'univers du Trône de fer (Game of Thrones). Il faut noter que le network mise beaucoup sur ses adaptations en ce moment. Et l'une des plus attendues est assurément la série Harry Potter. Pour l'instant, elle reste encore très confidentielle. Cependant, on vient d'apprendre qu'un comédien s'est vu proposer un rôle absolument culte. Mais, ça va encore faire débat...

La série Harry Potter aurait trouvé un de ses professeurs

Après des adaptations au cinéma qui ont marqué intensément l'imaginaire de millions de spectateurs et spectatrices à travers le monde, le casting de la série Harry Potter est particulièrement attendu au tournant. Dans l'immédiat, il est encore en train de se préciser. Le seul nom à être ressorti pour le moment est celui du comédien, en la personne de Mark Rylance, serait en tête de liste pour incarner Dumbledore. Mais un deuxième vient de tomber !

Il s'agit de Paapa Essiedu, qui s'est illustré dans le film Le Crime de l'Orient Express ou encore dans les séries I May Destroy You (HBO) et Black Mirror (Netflix). Selon les sources du Hollywood Reporter, il se serait vu proposer un rôle de choix par HBO : celui de Severus Rogue (Severus Snape en anglais), soit le professeur de potion de Poudlard et directeur de la maison Serpentard qui mène la vie dure à Harry Potter.

© Paapa Essiedu par Ruth Crafer

Alan Rickman dans le rôle de Serevus Rogue. © Warner Bros. Paapa Essiedu (© Ruth Crafer) serai pressenti pour le rôle de Rogue.

Le choix d'un comédien noir pour un personnage incarné par feu Alan Rickman au cinéma va faire grincer des dents certains. Les détracteurs opposeront à ce choix le fait que Rogue est une figure gothique, décrit comme ayant la peau « pâle » dans les romans de J. K. Rowling. Dans le même temps, cette description tient surtout à rappeler que le personnage sort peu et a un teint plutôt maladif. Le plus important reste avant tout que sa prestation soit digne de Rogue, personnage très cher au cœur des fans. Ça, nous ne le découvrirons qu'en 2026, voire 2027.