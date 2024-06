SEGA met le paquet, c’est une formule claire et nette, mais qui sied bien aux projets de l’entreprise. Après avoir décidé de redoubler d’efforts et de multiplier les jeux, films et séries autour de Sonic, le géant bleu nous a annoncé il y a quelque temps maintenant, le grand retour de plusieurs de ses licences phares. Des franchises archi cultes pour beaucoup de vieux briscards, qui, pour la plupart, ont été oubliées avec le temps. Mais SEGA a de grandes idées derrière la tête, beaucoup d'idées...

Un grand classique de SEGA bientôt de retour... il a déjà leaké

Golden Axe, Streets of Rage, Shinobi, Crazy Taxi, Jet Set Radio… SEGA a fouillé dans ses cartons et espère bien remettre au goût du jour ses séries les plus marquantes. Si l’on ne sait pas vraiment où en sont les différents projets, l’un d’entre eux vient pourtant faire parler de lui à cause de quelques visuels leakés en ligne. Comme repéré par Wccftech, la chaîne YouTube d’un certain Alex a en effet relayé une vidéo de gameplay du remake de Jet Set Radio qui est en plein développement.

On peut y voir un vaste monde ouvert représentant une métropole plutôt moderne, mais aussi quelques séquences de jeu avec du grind à gogo, du tag, et quelques pas de danse. Comme l'avait déjà suggéré les premiers visuels officiel dévoilé lors des derniers Game Awards, la direction artistique semble aussi avoir drastiquement changé bien que l'aspect comics soit toujours présent, il semble beaucoup moins marqué. On est loin du cell shading du jeu d'origine. Évidemment, on prendra tout ça avec des pincettes, même si le montage semble se rapprocher d’une bande-annonce ou d’un journal de développeur. Quoi qu’il en soit, le jeu est actuellement dans ses phases préliminaires et ce n’est bien entendu nullement représentatif du produit fini. Ça nous donne toutefois une idée de ce à quoi on pourra s’attendre.

Le grand retour de plusieurs licences cultes pour bientôt

D’après les rumeurs et les quelques informations ici et là, SEGA prévoirait dans un premier temps de sortir un remake du premier Jet Set Radio suivi d’un jeu service free-to-play aux couleurs de la licence. Par la suite, Crazy Taxi suivrait le même chemin avec un remake et un free-to-play. Pour ce qui est de Shinobi, Golden Axe ou encore Streets of Rage, rien n’a vraiment été confirmé encore, si ce n’est que des remakes sont bel et bien prévus.

Une vague de nostalgie pour beaucoup de fans désormais tous devenus adultes. Ce sera aussi l’occasion pour la jeune génération ou les retardataires de découvrir des franchises légendaires qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo.